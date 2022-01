Le Colonel Mamadi Doumbouya a décoré des dizaines d’officiers, de sous officiers, d’hommes de rangs et de civils de titres importants dans le protocole général dont certains à titre posthume, ce vendredi 7 janvier 2022.

« Ils ont choisi de servir leur pays, ils ont choisi le beau métier de soldat, ils ont choisi le patriotisme suprême, ils en connaissaient les exigences et les risques, ils les ont assumés, ils les assument au quotidien, avec le poids du silence, en cœur et dans l’esprit, au nom de l’intérêt supérieur la Nation », a martelé le président de la Transition.

Ces militaires ont été décorés pour leur bravoure et le rôle d’avant-garde qu’ils ont joués dans la sauvegarde de l’intégrité du pays et la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Par ailleurs, une commission se rendra prochainement dans les familles des bénéficiaires décédés pour remettre les médailles aux proches, rapporte le bureau de presse de la Présidence.