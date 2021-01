Malgré le chaos provoqué par des milliers de manifestants pro-Trump, qui ont envahi, mercredi, la colline du Capitole à Washington, les élus du Congrès américain ont certifié la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Par ailleurs, le Sénat a basculé aux mains du Parti démocrate, après la victoire de ses deux candidats en Géorgie.

• Des partisans de Donald Trump ont envahi, mercredi 6 janvier, le Capitole où le Congrès débattait de la certification de l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis.

• Malgré le chaos provoqué par ces manifestants, les élus du Congrès américain ont certifié la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

• Peu avant la reprise des travaux, le président élu Joe Biden était intervenu à la télévision pour exiger la « fin du siège » du Capitole. « Notre démocratie subit une attaque inédite », a-t-il dénoncé.

• Dans une vidéo postée sur Twitter après l’intervention de Joe Biden, le président américain a appelé ses supporters, à qui il a dit son « amour », à « rentrer chez eux », tout en répétant — à tort — que l’élection du 3 novembre lui avait été « volée ». Le vice-président, Mike Pence, a réclamé, de son côté, l’arrêt « immédiat » des violences au Capitole.

• La maire de Washington, Muriel Bowser, a ordonné un couvre-feu dans la capitale fédérale, tandis que le Pentagone a annoncé le déploiement de la Garde nationale.

• Quatre personnes sont mortes dans l’enceinte du Capitole et 52 personnes ont été arrêtées, a annoncé mercredi soir la police.

• Twitter a suspendu le compte de Donald Trump pendant 12 heures et menace d’une suspension permanente si ce dernier viole à nouveau ses règles. Facebook a à son tour annoncé que le compte de Donald Trump serait bloqué durant 24 heures.

• Le président français Emmanuel Macron a réagi en publiant une vidéo sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi : « Aujourd’hui la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination, et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. »

• Les deux sénatoriales en Géorgie, dont le second tour s’était déroulé mardi, ont été remportées par les candidats démocrates, assurant ainsi le contrôle du Sénat à leur parti.

