Les conducteurs de taxis «tricycles» sur le tronçon Lambagny-Madina étaient en grève ce jeudi 07 janvier contre disent-ils les «agissements» de la police routière.

Tous réunis à l’arrêt de Lambagny dans la commune de Ratoma, ces conducteurs ont battu le pavé contre les agissements de la police.

Ce conducteur de taxi tricycles rencontré au rond-point de Bambeto, en provenance du garage explique.

«Nous sommes en grève à cause des policiers. Hier (mercredi) ils ont cassé deux parabriges de nos collègues à Kaporo marché. C’est pour cette raison qu’on est en grève. Et le syndicat des conducteurs des tricycles nous on dit de garer d’abord. Tant qu’ils ne parlent pas avec les autorités policières, nous ne travaillerons pas. Et cette grève c’est jusqu’à nouvel ordre. Le syndicat nous a interdit de travailler d’abord jusqu’à ce qu’un issu favorable soit trouver», annonce Mamadou Samba Baldé.

Par ailleurs, ce conducteur se dit frustré par rapport aux comportements des policiers de la transversale (Lambagny, Kaporo marché, Kipé, Tawyah, Hamdallaye, Madina).

A l’en croire, les hommes en tenue ne jouent pas leur rôle «Ce que les policiers font n’est pas normal. Je ne suis pas content d’eux parce qu’ils sont très méchants. Dès qu’on s’arrêtent dans certains endroits, ils nous disent qu’on a mal garé. Donc c’est une infraction. Et ils nous retirent beaucoup d’argent. L’infraction dans les fourrières c’est à 110.000 GNF. Les arrangement varient entre 50.000 à 80.000 fgn», a-t-il regretté.

Et de lancer ceci : «Je lance un message aux policiers. Ce qu’ils font ce n’est pas normal. Il faut qu’ils changent. Qu’ils arrêtent de faire ça ».