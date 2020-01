Conakry : Des maîtres coraniques reçoivent des diplômes sur le développement des techniques pédagogiques

C’est après un séminaire de formation destiné à plus de 150 maîtres coraniques au mois de décembre, que les formateurs ont reçu des diplômes de reconnaissance sur le renforcement des capacités pédagogiques dimanche 5 janvier à la mosquée Sultan Abdelhamid Han, à Bambeto, sous l’initiative de l’organisation internationale « Imam Malik ».

Avant la remise des diplômes, une conférence intitulée : » Les effets des réseaux sociaux sur la famille musulmane« , a été animée par les membres de l’organisation et certains membres du gouvernement. Le but de la conférence a été d’inviter les jeunes à modérer l’usage excessive des réseaux sociaux qui constitue un danger de nos jours.

« Comme vous constatez, nos enfants sont tout le temps accrochés aux téléphones et aux réseaux sociaux. Ils ont totalement oublié leurs obligations vis à vis de leurs parents et de leurs études. C’est pour quoi nous avons jugé nécessaire de réunir les parents, les familles pour leur exprimer les dangers des réseaux sociaux. Sinon ils ont beaucoup d’avantages, mais on doit les canaliser sinon on risque de perdre nos valeurs sociales. Donc c’est une façon de rappeler qu’on a des valeurs et des coutumes à respecter pour une meilleure vie dans nos familles« , a conseillé Cheick Oumar Barry, secrétaire général de l’organisation « Imam Malik ».

La contribution du gouvernement serait de canaliser l’utilisation des réseaux sociaux, a promis le ministre de du Tourisme et Hôtellerie qui a présidé la cérémonie.

Selon Thiernon Ousmane Diallo, il sera nécessaire de créer une agence qui gère tout ce qui est la téléphonie mobile et les réseaux sociaux: « C’est déjà mettre des structures de veille et de surveillance pour qu’il n’y ait pas de dérive. On doit savoir la limite de ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. Je pense que c’est une bonne chose. Il faudrait que les Guinéens sachent que les réseaux sociaux c’est bien, avoir un téléphone c’est bien. Mais il faut s’en méfier du côté néfaste, parce que ça détruit ce qu’on a de l’essentiel. Donc nous encourageons et le gouvernement appui fortement cette initiative« .

Cependant, l’objectif de ces 4 jours de séminaire à l’intention des maîtres coraniques est une manière pour répondre aux besoins des maîtres coraniques et ceux de la femme musulmane, a expliqué Elhadj Mamadou Oury Diallo, directeur du séminaire.

« L’organisation Imam Malik qui a pour mission la propagation de l’islam en Guinée, s’efforce à faire parvenir le savoir à toutes les couches sociales de notre pays. C’est dans ce cadre qu’elle a organisé ce séminaire à deux volets, pour répondre aux besoins des maîtres coraniques ainsi qu’à ceux de la femme musulmane. Environ 150 femmes et 165 maîtres coraniques ont bénéficié de cette formation dans le but du renforcement de leurs capacités dans le domaine d’apprentissage de la lecture du saint coran. Il a été abordé durant ce séminaire en premier volet, les aspects, la méthodologie de mémorisation du saint coran, le programme des centres de mémorisation du saint coran, les réalités de la gestion des foyers coraniques et les défis à relever« , a rappelé le directeur.

Mamadou Tafsir Diallo a été un lauréat à ce séminaire de formation après avoir bénéficier un prix et des cadeaux, il promet de restituer ces notions acquises durant ces 4 jours: « Je m’attendais à ce prix et franchement je suis très ravi de l’avoir, parce que c’est des meilleurs prix dont une personne puisse bénéficier. Être maître coranique je pense que c’est un travail merveilleux pour tout bon musulman. Encore, effectuer une formation pour s’enquérir des méthodologies d’enseignement et d’application coranique en même temps et Dieu me donne le premier prix…,franchement c’est une fierté pour moi« .