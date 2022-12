En marge du sommet de la CEDEAO, tenu le week-end dernier à Abuja dans la capitale nigériane, les Chefs d’États africains, se sont exprimés sur la durée de la transition en cours en Guinée. Ils ont insisté sur la mise en œuvre à l’immédiat du contenu de l’accord signé entre les experts de la communauté et les Guinéennes.

Parmi les décisions prises par la commission de l’institution sous régionale, figure le calendrier pour la durée de la transition. Elle se félicite de la consolidation du calendrier de 24 mois couvrant les 10 points prioritaires pour les autorités guinéennes, conjointement avec les experts de la CEDEAO.

Autres grandes lignes des recommandations faites par les Chefs d’États africains pour la réussite de la transition, au pays du Colonel Mamadi Doumbouya :

« La Conférence insiste sur le fait que la mise en œuvre du calendrier de 24 mois commence immédiatement et non à une date ultérieure, demande instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l’ensemble des acteurs politiques sans exception, et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Les Chefs d’État et de Gouvernement expriment leur soutien au dialogue et se disent disposés à en faciliter la tenue dans leurs pays, si nécessaire. La Conférence instruit la Commission de soutenir le dialogue national inclusif et appelle les partenaires internationaux à soutenir le processus de transition avec les ressources matérielles, financières et techniques nécessaires, instruit aussi le Président de la Commission de veiller au respect des décisions relatives à la Guinée et de proposer au Président de la Conférence la levée progressive des sanctions économiques et financières imposées aux autorités de transition de cet Etat membre. »