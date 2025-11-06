Alors que la Guinée se prépare à tourner la page de la transition militaire avec la présidentielle du 28 décembre 2025, le pays compte une fois encore des femmes parmi les prétendants à la magistrature suprême. Sur une dizaine de dossiers déposés à la Cour suprême, seules deux candidatures féminines ont été enregistrées : Makalé Camara, présidente du Front pour l’alliance nationale (FAN), et Hawa Diané, du Rassemblement national pour la démocratie (RDN).

Mais bien avant elles, une femme avait ouvert la voie. Hadja Saran Daraba Kaba, née en 1945 à Coyah, demeure à ce jour la première Guinéenne à s’être portée candidate à une élection présidentielle.

C’était en 2010, lors du scrutin historique du 27 juin, marquant le retour du pays à la démocratie après des années de transition. Sous la bannière de la Convention Démocratique Panafricaine (CDP), elle figurait comme la seule femme parmi 24 candidats. Si elle n’avait obtenu que 0,38 % des suffrages, terminant à la 22e place, sa candidature représentait un acte hautement symbolique dans un paysage politique largement dominé par les hommes.

Avant cette incursion électorale, Hadja Saran Daraba Kaba s’était déjà distinguée dans la sphère publique. En 1996, elle fut nommée ministre des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance, un poste qu’elle mit à profit pour défendre l’autonomisation des femmes et la protection des enfants.

Entre 2011 et 2017, elle occupera également les fonctions de secrétaire générale de l’Union du Fleuve Mano, une organisation régionale regroupant la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire, dédiée à la paix et à l’intégration sous-régionale.

À 80 ans, Hadja Saran Daraba Kaba reste une figure emblématique du leadership féminin guinéen. Pionnière d’un engagement politique audacieux à une époque où peu de femmes osaient franchir ce pas, elle demeure une source d’inspiration pour toutes celles qui aspirent aujourd’hui à contribuer à la gouvernance et à la vie publique de la Guinée.