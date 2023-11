3 des 4 détenus inculpés dans le massacre du 28 septembre 2009 ont été radiés de l’armée pour « inconduite » après leur tentative d’évasion de la Maison centrale de Conakry.

A travers un arrêté publié, ce dimanche 4 novembre 2023, le ministre de la Défense nationale, le général à la retraite Aboubacar Sidiki Diakité alias Idi Amin a radié colonel Moussa Thiegboro Camara, colonel Claude Pivi et Colonel Blaise Goumou des effectifs de l’armée guinéenne pour « inconduite ».

Cette décision est tombée au lendemain de leur tentative d’évasion de la Maison centrale de Conakry.

Beaucoup de gens se demandent pourquoi le nom du capitaine Moussa Dadis Camara ne figure pas sur la liste des radiés ?

La raison est toute simple. L’ancien chef de la junte qui a dirigé la Guinée de décembre 2008 à décembre 2009, avait démissionné de l’armée en mars 2015. On ne pouvait donc pas le radier des effectifs qu’il n’appartenait plus. En tant que civile, il avait même créé un parti politique et émit le souhait de se présenter à l’élection présidentielle.