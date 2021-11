La nomination des membres du gouvernement de transition, a pris fin mercredi 4 novembre 2021. L’équipe est composée de 25 ministres et deux Secrétaires généraux dont 7 femmes. Le président du parti Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG), s’est exprimé sur cette composition. Ce samedi, Bah Oury a félicité les autorités pour avoir pris en compte la Guinée dans son entièreté.

L’opposant a salué aussi la méthodologie avec laquelle, les sélections ont été opérées, pour respecter l’équilibre régional, la prise en compte de la question du genre. Bah Oury s’est montré en outre satisfait de la mise en avant, de la compétence, et tout en mettant dehors, les interférences des structures politiques et autres. «Je pense que cela peut contribuer positivement autour du premier ministre, d’avoir une équipe qui va gérer la transition avec neutralité, efficacité et transparence», assure-t-il.

Le leader du parti Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG), dévoile qu’au niveau de sa formation politique, ils ont milité pour qu’aucun parti politique ne soit ni de près ni de loin, sollicité pour la composition du gouvernement de transition, cette fois-ci.

Bah Oury l’a dit, en se rappelant de la gestion de la transition de 2009, dirigée alors par Général Sékouba Konaté, après la chute du capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que, explique l’ancien ministre de la réconciliation nationale, «au lieu de travailler dans le sens de l’intérêt général, les différents ministres de cette transition, ont beaucoup plus travaillé, pour défendre les intérêts de leurs propres partis, au détriment de la réussite de la transition. Je me félicite que les autorités de la transition ne soient pas allés dans cette direction, en misant sur des talents et compétences qui se retrouvent au niveau de la société guinéenne et qui demandent qu’à être utiles et utilisés pour servir leur pays.»

Le dernier décret pour la composition du gouvernement diffusé à la Rtg, a annoncé le responsable de communication de l’Ufdg, à la tête du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. Bah Oury, ancien vice-président de cette formation politique, dit avoir appelé le promu et le féliciter, pour « qu’il s’engage dans une dynamique de faire sa mission avec honneur et dignité, pour les services de la République, afin d’avoir une transition réussie dans notre pays», a précisé Bah Oury.