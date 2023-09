Le clip de Djanii Alfa intitulé “Camarade Salut,” est maintenant disponible. Le rappeur et activiste guinéen en exil l’a annoncé via les réseaux sociaux.

Dans un langage franc et direct, l’auteur de l’album “Chef Rebe”l dénonce les problèmes de l’industrie musicale guinéenne. «Le procureur s’en prend à moi, puis finit ministre de la Justice. Je suis devenu le plan de carrière des nuls et injustes. Dès qu’ils veulent faire de gros titres, ils viennent s’attaquer à Djanii pour dire que c’est un rappeur politique. Les sponsors ont peur de lui. Il n’a ni titres ni trophées, ni même de disque d’or. Les entreprises ne sponsorisent pas les jeunes qui veulent faire des changements dans un pays où ils se font de l’argent salement ».

Le rappeur s’en prend aussi au CNRD au pouvoir. « Ils ont bâillonné la presse, ils ont interdit les manifestations et réquisitionné l’armée. À bout portant, ils ont tiré, ils ont exilé certains et ils ont emprisonné les autres. Les droits des humains sont dans la sauce, ils ne dirigent que par la force », fustige Djanii.

Continuant, l’auteur de “ La Route Le Prince ”, actuellement en exil, critique également le comportement de certains pays occidentaux. «Il est à noter que la France a quitté le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C’est bien, mais qu’en est-il de la lutte contre le terrorisme ? Alpha n’est plus au pouvoir aujourd’hui, et je salue cela. Mais dites-moi, quand est-ce que Doumbouya partira ?», s’interroge Djanii Alfa.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le lien suivant : https://youtu.be/egR16eBoJHY?si=N_902EJJ6QV94OcH