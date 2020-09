Peu après l’investiture du président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée comme candidat du parti à l’élection présidentielle du 18 octobre, les appels à la mobilisation pour la « victoire » de Cellou Dalein Diallo se multiplient.

Maintenant que la décision est prise, le coordinateur de la cellule de communication de cette formation politique a invité les uns et les autres à resserrer les rangs pour défendre le choix du parti.

Pour cet ancien député, l’engagement de Cellou Dalein Diallo à cette élection, est une opportunité pour ceux qui rêvent une Alternance démocratique à la tête de la Guinée.

Il lancé cet appel ce dimanche 06 septembre 2020, à travers un poste sur sa page Facebook.

Comme vous le savez, notre parti a décidé d’aller à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 après plusieurs jours de réflexion et de débats féconds et animés.

Comme dans toute institution démocratique, des opinions diverses et contradictoires sont apparues avec de temps en temps des écarts qui, bien heureusement, n’ont pas affecté l’unité et la cohésion de notre famille politique.

C’est le moment de remercier les uns et les autres pour l’animation des multiples débats qui ont nourri les avis et contractions et renforcé, une fois de plus, notre ancrage démocratique.

Maintenant que la décision est prise par la volonté de la majorité, je demande à toutes celles et ceux qui voient dans cette décision une contradiction par rapport à leur opinion ou la confirmation de leur position de se mettre ensemble pour maximiser les chances de victoires de notre candidat.

Par ma voix, j’invite les uns et les autres à resserrer les rangs derrière le choix du parti et à le défendre. Ce choix judicieux, émanation de notre engagement commun pour un système démocratique en Guinée doit se concrétiser par la victoire du 18 octobre.

A celles et ceux qui auraient encore des doutes ou hésitations, je leur dis que les chances de victoire sont immenses et réelles.

A toutes et à tous les optimistes, je demande de ne pas se laisser submerger par l’euphorie du moment.

Que chacun se mette au travail avec détermination pour que le système qui gouverne actuellement la Guinée dans les conditions que nous connaissons tous ne s’accapare plus jamais de notre victoire promise.

Enfin, notons que cette candidature de CDD offre une opportunité à tous les guinéens opposés au troisième mandat d’Alpha Condé de faire le bon choix pour l’alternance démocratique en Guinée. Étant entendu que seule une alternance democratique peut permettre de revenir rapidement et pacifiquement à un ordre constitutionnel normal.