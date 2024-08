Les Forces vives de Guinée appellent les citoyens du Grand Conakry à “observer une journée ville morte” le lundi 12 août 2024 de 6h à 18h dans toute la capitale et ses environs.

Dans une déclaration commune publiée ce mardi 6 août 2024, les Forces vives de Guinée, composées du RPG Arc-en-ciel et alliés, de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), du Forum des forces sociales, du FNDC, du FNDC Politique ainsi que du FFP, protestent contre ce qu’ils appellent “la folie liberticide de la junte”. Elles dénoncent notamment le retrait des agréments des groupes HADAFO, GFM et DJOMA, ainsi que l’arrestation et la détention en dehors de toute procédure légale des responsables du FNDC Foniké Mengue et Billo Bah. Ces entités exige également le retour à l’ordre constitutionnel et le respect de la Charte de la transition par le CNRD.

“Les Forces Vives de Guinée invitent les Guinéens, où qu’ils se trouvent, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour reprendre les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour exiger :

1. La libération inconditionnelle et immédiate de Foniké Mengue et Billo Bah ;

2. Le retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation d’élections inclusives et transparentes avant le 31 décembre 2024 ;

3. Le strict respect de toutes les dispositions de la Charte, notamment celles relatives aux libertés publiques et aux droits de l’homme, ainsi que celles interdisant la candidature des responsables de la transition aux élections prévues pour le retour à l’ordre constitutionnel.”

Mais avant la déclinaison du programme des manifestations sur l’ensemble du territoire national, elles demandent aux populations du Grand Conakry d’observer une ville morte le lundi 12 août de 6h à 18h dans toute la capitale et ses environs.