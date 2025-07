La 15e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine a officiellement démarré ce samedi 5 juillet au stade Olympique de Rabat, au Maroc. Douze nations sont en lice pour cette compétition dont les dotations financières ont été revues à la hausse par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Maroc-Zambie : un match d’ouverture spectaculaire

Le match inaugural a opposé le pays hôte, le Maroc, à la Zambie dans un affrontement haletant qui s’est soldé par un nul (2-2). Dès la 58e seconde, Barbara Banda a ouvert le score pour la Zambie, signant le but le plus rapide de l’histoire du tournoi. Les Lionnes de l’Atlas, surprises d’entrée, ont couru derrière le score à deux reprises avant d’égaliser en toute fin de rencontre.

Un résultat qui maintient le suspense dans le groupe A, composé également du Sénégal et de la République Démocratique du Congo.

Une édition sous le signe de la croissance

Placée sous le slogan « Born Winners » (Nées gagnantes), cette 15e CAN féminine se déroule dans cinq villes marocaines : Rabat, Casablanca, Mohammedia, Berkane et Oujda. Les 12 équipes participantes sont réparties en trois poules.

À l’occasion de ce nouveau rendez-vous continental, la CAF a annoncé une hausse significative des récompenses financières. Le montant attribué à l’équipe championne a été doublé, et l’enveloppe globale a connu une augmentation de 45 %. Ainsi, le vainqueur percevra un million de dollars, tandis que le finaliste recevra 500 000 dollars.

Une vitrine pour le football féminin africain

Prévue du 5 au 26 juillet 2025, cette édition, baptisée CAN Féminine TotalEnergies Maroc 2025, s’annonce riche en émotions et en révélations. Elle représente une opportunité unique pour les nations engagées de mettre en valeur le talent et le potentiel de leurs sélections féminines.

À noter que la Guinée ne participe pas à cette édition, faute de qualification.