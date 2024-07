Les États Généraux de l’Agriculture, qui ont duré trois jours, se sont clôturés avec des discours marquants du Premier ministre Bah Oury et du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage Félix Lamah. Les deux responsables ont exprimé leur détermination à transformer les recommandations issues de ces rencontres en actions concrètes pour le développement du secteur agropastoral en Guinée.

Dans son discours, Bah Oury a souligné l’importance de ne pas laisser les recommandations de ces États Généraux dans les tiroirs : « Le premier acte que le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage devra faire est de réunir un groupe consultatif pour la mise en œuvre des recommandations des États Généraux ».

Il a insisté sur la nécessité de mettre en place un comité technique pour traduire ces recommandations en programmes et actions dès le lendemain, afin de préparer la prochaine campagne agricole de 2025. Bah Oury a également mis en avant un objectif ambitieux mais réaliste : « Faire en sorte que l’agriculture et l’élevage contribuent à hauteur de 50% du PIB, ce qui nécessiterait une croissance économique de 10% par an, bien au-delà des 4% jugés insuffisants par les experts de la Banque mondiale. »

Le Premier ministre a annoncé la création de deux comités mensuels au niveau gouvernemental : un comité chargé du développement durable et du capitalisme, et un autre chargé des finances publiques et des réformes. Ces comités viseront à coordonner les interventions des différents ministères sectoriels pour avancer de manière structurée et collective.

Félix Lamah, ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, a, quant à lui, exprimé sa satisfaction quant aux résultats des États Généraux, soulignant qu’ils avaient permis de rétablir la confiance entre décideurs et acteurs du secteur. « Les recommandations de ces États Généraux donnent une bonne indication de ce que veulent les agriculteurs et les éleveurs », a-t-il affirmé.

Le ministre a assuré que toutes les propositions et problèmes soulevés lors des rencontres seraient pris en compte et traduits en actions concrètes. « Rien ne sera négligé ou rejeté », a-t-il promis.

Il a également insisté sur l’importance de la collaboration et de l’écoute : « Ensemble, vous avez osé et vous avez pris vos responsabilités en posant les contraintes réelles et en proposant des solutions. »

Félix Lamah a annoncé que les résolutions des États Généraux seront contenues dans un document cadre accessible à tous, et que l’État s’engagera à les mettre en œuvre à travers des programmes d’urgence à court, moyen et long terme. « Nous allons évaluer année après année la mise en œuvre de ces résolutions», a-t-il conclu.