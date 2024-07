À la clôture des États généraux de l’agriculture et de l’élevage ce vendredi 05 juillet 2024, Bah Oury a livré un discours porteur d’espoir et de promesses pour l’avenir économique de la Guinée.

Lors de cet événement, qui a réuni divers acteurs du secteur agricole et de l’élevage, Bah Oury a mis en lumière l’importance cruciale de ces secteurs pour la croissance économique du pays.

“Nous devons viser à ce que l’agriculture et l’élevage contribuent à hauteur de près de 50% du PIB », a-t-il expliqué.

Soulignant l’objectif ambitieux, mais réaliste que le pays doit se fixer, Bah Oury a rappelé les propos des experts de la Banque mondiale, qui estiment que « si la Guinée réalise un taux de croissance économique de 4% par an, cela signifie en réalité qu’elle n’a rien fait ». En d’autres termes, cela signifie qu’atteindre un taux de croissance de 4% est possible sans efforts significatifs.

Cependant, l’ancien opposant a exhorté les participants à viser bien plus haut, fixant la barre à un taux de croissance de 10%. « Donnons-nous les moyens d’atteindre 10%. Et ce sont 10% de croissance durable qui permettront qu’à moyen terme, nous inversions la courbe de la pauvreté », a-t-il affirmé avec conviction.

La vision de Bah Oury est claire : une Guinée où l’agriculture et l’élevage ne sont pas seulement des moyens de subsistance, mais les moteurs principaux d’une croissance économique robuste et durable. Il conclut son discours en appelant à l’action collective : « Ensemble, nous avons la capacité et la responsabilité d’inverser la courbe de la pauvreté. Faisons de l’agriculture notre priorité et transformons notre avenir. Dès les prochains jours, nous allons mettre en place deux comités du gouvernement. Deux comités mensuels. Un comité, comme je l’ai déjà dit, chargé du développement durable et du capitalisme. Un autre comité chargé des finances publiques et des réformes. Pour que de manière structurée, l’ensemble des interventions des ministères sectoriels puissent se retrouver en phase dans une dynamique collective et avancer ensemble. C’est dans ce sens que la mise en place du comité technique pour la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux nous permettra d’être en phase avec les objectifs globaux que s’assigne le gouvernement », a-t-il affirmé.

Pour Bah Oury, le levier principal pour atteindre cette croissance réside dans le secteur agricole. “C’est par le secteur agricole que nous pouvons réussir cela”, a-t-il souligné, mettant en avant l’importance d’investir dans l’agriculture et l’élevage pour transformer l’économie guinéenne.

Ces états généraux ont été l’occasion de discuter des stratégies pour moderniser ces secteurs, améliorer les infrastructures rurales, et encourager les innovations technologiques et les pratiques durables.