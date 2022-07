Le drame s’est produit hier mardi 5 juillet 2022 aux environs de 5 heures du matin, a-t-on appris, à la rentrée du centre-ville de Dinguiraye. Laye Condé et Ousmane Touré, respectivement âgés de 20 et de 35 ans était en provenance de Léro, dans la préfecture de Siguiri, pour Faranah, où ils comptaient célébrer la fête de tabaski.

«On se suivait, mon oncle et moi étions devant eux. Après avoir franchi le pont Kébali un peu plus loin à la rentrée de la ville, je n’ai plus vu des personnes derrière nous. Ainsi, nous avons décidé de faire demi-tour. Arrivés sur l’un des deux ponts, l’ancien et le nouveau, j’ai vu l’eau se remuer. Quand j’ai regardé entre les deux ponts, j’ai vu leur moto flotter dans l’eau», a expliqué Famoro Touré.

«Nous avons repêché le corps de Laye. Quant à mon frère Ousmane, c’est à 7 heures que son corps a été retrouvé au fond de l’eau grâce aux secours des autorités», a ajouté le témoin oculaire.

Selon les informations recueillies sur place, l’excès de vitesse serait à l’origine de cet accident.

Djély Mamadou Kouyaté