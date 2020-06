À l’occasion de la célébration de la journée internationale de l’environnement, célébrée ce vendredi 5 juin 2020, la rédaction de Guinée360 a rencontré le Directeur National des Eaux et Forêts, pour parler des difficultés auxquelles font face les acteurs de ce secteur.

Au cours de cet entretien, Colonel Layali Camara après avoir fait l’état de lieu de la situation, a fait aussi des recommandations aux autorités, aux acteurs du domaine et aux citoyens afin de sauvegarder l’environnement guinéen qui selon M. Camara est fortement dégradé de nos jours.

Difficultés

L’administration forestière rencontre des difficultés qui sont d’ordres différents. Il y a d’abord l’exploitation anarchique de bois, il y a des activités minières qui sont de plus en plus renoncées, il y a l’élevage extensif et surtout il y a la carbonisation. Cette activité qui détruit toute concession de vie lors de sa mise en œuvre. Voilà entre autre les difficultés auxquelles nous sommes confrontées.

Recommandations

Il faut informer et sensibiliser le grand public sur la nécessité de protéger et de préserver les ressources forestières. Parce que la destruction à un moment donné si c’est le retour biologique n’est pas pour aujourd’hui. Donc faisons tout de manière à préserver le peu que nous avons. Parce que la Guinée est le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest qui constitue mille cent soixante cours d’eaux qui existent. Les grands fleuves de la Guinée arrogent presque toute l’Afrique, d’où la nécessité de préserver les ressources forestières en diminuant l’érosion des sols, la disparition des bios diversité. Donc il y a nécessité d’agir d’abord par l’information et la sensibilisation mais aussi et surtout mener des actions concrètes en ce qui concerne le reboisement et en terme de compassion des zones qui sont détruites. Et ça c’est l’affaire de tout le monde. Pas seulement l’affaire du gouvernement mais de toute la population y compris les opérateurs et les sociétés minières.

Conséquences de la destruction de l’environnement.

Aujourd’hui, nous vivons une situation un peu difficile liée à la pandémie du Covid-19. Cette maladie n’est pas tellement maîtrisée. Son origine n’est pas connue. Nous sommes qu’à l’étape d’hypothèses. D’aucuns disent que c’est à partir des saufs souris d’autres parlent des animaux. Avec la destruction du couvert végétal, les animaux se rapprochent de plus en plus des Hommes et cela est dû à la fragmentation de leur habitats. C’est la même chose qui s’est passé également avec l’épidémie à virus Ebola.