Le début de la Cinquième République ouvre des perspectives encourageantes pour l’Enseignement technique et la formation professionnelle. La récente nomination du ministre Alpha Bacar Barry à la tête du ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique et professionnel marque un retour symbolique et stratégique dans un secteur qu’il connaît bien pour y avoir laissé une empreinte notable.

Nommé par le Chef de l’État, le président Mamadi Doumbouya, Alpha Bacar Barry retrouve ainsi l’enseignement technique, un département qu’il avait dirigé par le passé et au sein duquel il avait engagé plusieurs réformes structurantes. Son retour est perçu par de nombreux acteurs comme une opportunité de relance d’un secteur longtemps considéré comme en léthargie.

Lors de son précédent passage au ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Alpha Bacar Barry avait introduit des innovations majeures. Parmi elles, la mise en place de la plateforme numérique ParcoursPro, destinée à mieux maîtriser les effectifs des apprenants dans les établissements techniques et professionnels. À cela s’ajoute l’instauration des bourses d’entretien, comprises entre 150 000 et 250 000 francs guinéens, alignant pour la première fois les élèves de l’enseignement technique sur ceux des universités publiques.

Dans le souci d’assainir les conditions d’accès aux écoles techniques, le ministre avait également initié l’organisation des concours d’entrée sur tablette. Cette réforme visait à lutter contre les fraudes, tout en réduisant les délais de correction et de publication des résultats.

Son bilan comprend également la rénovation et l’équipement de plusieurs infrastructures de formation, notamment les Centres de formation professionnelle (CFP), les Écoles régionales des arts et métiers (ERAM), les Écoles normales d’instituteurs (ENI) et les Écoles nationales d’agriculture et d’élevage (ENAE), que le ministre ambitionnait de transformer en véritables incubateurs pour soutenir l’autosuffisance alimentaire du pays.

Parallèlement, des projets structurants ont été lancés ou poursuivis, parmi lesquels la construction du Village numérique de Kipé, celle de l’École nationale d’éducation physique et des sports (ENEPS) à Dalaba, la reconstruction du Centre d’éducation à l’environnement et au développement (CEED) de Pita, ainsi que l’organisation des Olympiades des métiers, une initiative visant à valoriser le savoir-faire des apprenants issus des écoles techniques et professionnelles.

Le renforcement des capacités humaines et la promotion du mérite figuraient également au cœur de son action. Plusieurs cadres, aussi bien au niveau central que déconcentré, ont bénéficié de bourses d’études en master et en doctorat. Dans le même temps, de nombreux jeunes ont été formés à divers métiers — chauffeurs, couturiers, pâtissiers, mécaniciens — et dotés d’outils de travail pour faciliter leur insertion professionnelle. « Notre réussite dépendra des compétences de chacun d’entre nous », aimait-il rappeler.

Son passage a aussi contribué à la montée en puissance de plusieurs établissements publics à caractère administratif (EPA), à travers la rénovation et l’équipement du Centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG), le renforcement de l’École normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel (EPETP), la biométrie des permis de travail à l’AGUIPE, ainsi que le renforcement des capacités opérationnelles de l’ONFPP.

Dans ce contexte, le retour d’Alpha Bacar Barry à l’enseignement technique suscite un réel espoir chez les apprenants et les cadres du secteur, appelé à jouer un rôle clé dans la formation de la main-d’œuvre nationale, notamment à l’horizon du programme Simandou 2040.

Alpha Assia Baldé