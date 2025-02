Le Conseil National de la Transition a célébré, ce mercredi 5 février 2025, son troisième anniversaire au Palais du Peuple. À cette occasion, le président du CNT, Dansa Kourouma, a pris la parole pour évoquer l’avant-projet de la nouvelle Constitution, un document clé pour l’avenir politique du pays.

Rappelant les efforts fournis par les conseillers nationaux durant les trois années, Dansa Kourouma a souligné que l’avant-projet de la Constitution représente un pas important vers la reconstitution de l’État guinéen. « Dieu a fait que dans une communion d’actions, nous avons pu proposer un avant-projet de Constitution. Cet avant-projet pourrait devenir un projet de Constitution si nous parvenons à respecter les bases fondamentales de transparence et d’inclusion », a-t-il affirmé.

Le président du CNT a insisté sur l’importance de l’inclusion de toutes les composantes de la société dans ce processus. Selon lui, l’objectif est de garantir que la future Constitution reflète la diversité du pays et repose sur les valeurs de justice et d’équité. « Nous avons mis en place une étape intermédiaire d’innovation dans ce projet de Constitution, pour qu’il bénéficie d’une large participation populaire avant d’être définitivement adopté », a précisé Dansa Kourouma.

Il a également mis en avant le caractère novateur de l’approche guinéenne, précisant que l’avant-projet a été publié, débattu et expliqué aux citoyens avant même d’être transformé en projet définitif. « Cette méthode est aujourd’hui considérée comme un modèle de réussite, non seulement dans la sous-région, mais aussi sur le continent africain », a-t-il ajouté, rappelant que cette démarche de consultation est un gage de transparence et de démocratie.

Pour conclure, le premier responsable de l’organe de législatif de la transition guinéenne réaffirme la centralité de la loi dans la construction d’un nouveau modèle de société en Guinée. « Nous sommes des privilégiés de l’actualité, des amis de Dieu, et de l’Évangile, mais surtout des bâtisseurs d’une Guinée juste, où la loi est la pierre angulaire de nos projets et de notre avenir commun », a-t-il déclaré.