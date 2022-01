Après sa lourde défaite lors du précédent match, le Syli National a dominé le Rwanda au compte de son dernier match de préparation pour la CAN 2021, grâce à notamment à sa star Naby KEITA…

Dernier joueur à rejoindre le Syli pour ce stage rwandais, Naby KEITA n’était pas de la déroute du Syli face au Rwanda, lors du premier match amical de préparation de l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (Défaite 3-0). Il était bien présent cet après-midi, quand le Syli tenait sa revanche à l’occasion du second match entre guinéens et rwandais (Victoire 2-0).

En plus de son énorme activité dans l’entre jeu, le milieu de terrain des Reds a inscrit le second but de la Guinée (35’) après l’ouverture du score de Mohamed BAYO (27’). Même s’il n’a joué qu’une mi-temps, il a su apporter la maîtrise et la sérénité qui manquait à ce milieu de terrain.

Ce résultat positif des hommes de Kaba DIAWARA, rentre parfaitement dans le cadre du discours de son capitaine Naby, qui rassurait un peu plus tôt, le public sportif guinéen.

Rendez-vous le 10 janvier à Baffoussam pour la vraie confirmation…

