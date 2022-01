A quelques heures de la seconde manche entre la Guinée et le Rwanda, le capitaine du Syli Naby KIETA a tenté de rassurer le public sportif guinéen dans une sortie médiatique…

Le Syli National affrontera le Rwanda ce jeudi 6 Janvier pour son second match de préparation après la déroute (3-0) contre ce même adversaire il y’a quelques jours.

Arrivé à Kigali il y a 3 jours, Naby KEITA et ses coéquipiers ont pour mission de rassurer le public sportif guinéen avant d’entamer la CAN 2021. Une mission qu’il a bien commencée à travers cette première sortie médiatique : « Je suis toujours content d’être là surtout que je suis le Capitaine, on me le dit mais pour moi c’est le groupe qui compte. J’ai trouvé plus d’envie et de motivations au sein du groupe. Je pense qu’on est tous responsables ici hein… » a conclu le champion d’Europe 2019.

Premier élément de réponse, dans moins d’une heure…

Franck Diop