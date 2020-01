Cellou Dalein Diallo: “Alpha Condé ne mérite plus d’être au pouvoir”

Lors du meeting du Fndc, ce lundi 6 janvier 2020, le chef de file de l’opposition guinéenne a déclaré qu’Alpha Condé n’a plus aucune légitimité de continuer à diriger la Guinée.

Selon Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé a violé “de manière récurrente la Constitution”. Et que si la Haute cour de justice était mise en place, il y aurait été jugé pour parjure “parce qu’il a trahi son serment et violé la Constitution qu’il a jurée de respecter et de faire respecter”.

“Il a fait assassiner 129 jeunes tous de moins de 30 ans depuis qu’il est au pouvoir. (…) Il ne mérite plus d’être au pouvoir. Il n’a pas assumé ses responsabilités de président de tous les Guinéens en menant des enquêtes pour identifier les auteurs afin de les déférer devant les tribunaux. Il a encouragé le crime parce que, pour lui, lorsque tu t’opposes à lui, tu perds le droit d’être citoyen”, a-t-il accusé.

Conformément à l’article 21 de la Constitution, l’opposant a invité les citoyens à la résistance contre le projet du 3e mandat. “Il faut qu’on se mobilise à partir du lundi 13 janvier. Nous allons demandé le départ d’un président qui a perdu toute légitimité parce qu’il a violé la Constitution”, a accusé Cellou Dalein Diallo avant de rassurer de la victoire du Fndc contre le 3e mandat.

“La victoire est à notre côté parce que nous sommes avec le droit, la vérité et avec le peuple assoiffé de démocratie, de paix et d’unité nationale”, a-t-il rassuré.

“Alpha Condé va toujours vouloir nous diviser en ethnie. Il a considéré que les cadres de la Haute Guinée qui ont rejoint le Fndc sont avec l’ennemi. Mais c’est lui qui est l’ennemi de l’unité de la Guinée. Nous devons éviter de tomber dans son piège. Alpha n’a pas d’autres arguments que la tribalisation du débat. Sans arguments, sans projet et sans vision, il veut seulement se maintenir au pouvoir. C’est gênant et ce n’est pas décent pour un président de la République d’utiliser l’arme de l’ethnie pour conquérir et pour se maintenir au pouvoir. Refusons de tomber dans ce piège. Restons unis et menons ce combat pour le triomphe de la démocratie”, a conclu Cellou Dalein Diallo.