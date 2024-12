Le 4 décembre 2024, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé un Conseil des Ministres au cours duquel M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la Ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et président du Comité Coupe du Monde 2030, a présenté un rapport détaillé sur l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation de cet événement sportif mondial majeur.

M. Lekjaa a rappelé les étapes clés du dossier de candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal, adopté à l’unanimité par la FIFA en octobre 2023. Le dossier, soumis le 29 juillet 2024, est le résultat d’une mobilisation nationale impliquant divers acteurs publics et locaux. Le 29 novembre 2024, la FIFA a attribué une « évaluation exceptionnelle » à cette candidature, mettant en avant la qualité et la rigueur du travail accompli.

Lors de son exposé, M. Lekjaa a souligné l’importance de répondre aux attentes élevées fixées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en prévision du vote final de la FIFA. Pour ce faire, un comité élargi sera mis en place, incluant des représentants de la société civile, des Marocains du monde et des experts africains. Ce comité supervisera les travaux nécessaires pour garantir le succès de l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Les projets prioritaires identifiés par M. Lekjaa incluent la rénovation des stades, l’extension des aéroports, le renforcement des infrastructures routières, ainsi que le développement des infrastructures hôtelières, médicales et de télécommunications. Ces initiatives visent à assurer que le Maroc soit prêt à accueillir cet événement de manière optimale, en offrant les meilleures conditions aux équipes participantes et aux supporters du monde entier.

Ce Conseil des Ministres témoigne de l’engagement ferme du Royaume du Maroc à réussir l’organisation de la Coupe du Monde 2030, en partenariat avec l’Espagne et le Portugal, et à en faire une vitrine de l’excellence marocaine en matière d’accueil et d’organisation d’événements internationaux.

Lors de ce Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plusieurs décisions majeures ont été prises, parmi lesquelles se distinguent particulièrement les hautes instructions royales concernant la régulation du secteur énergétique.

Orientations royales pour une réforme de l’Autorité de Régulation de l’Électricité

Conscient des défis et des opportunités que représente le secteur énergétique pour le développement durable du Maroc, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné des orientations claires pour une refonte complète de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité. L’objectif est de transformer cette instance en une Autorité nationale de régulation du secteur énergétique, intégrant ainsi l’électricité, le gaz naturel, l’hydrogène et leurs dérivés.

Vers une Autorité de Régulation plus globale et efficace

Cette nouvelle Autorité de régulation aura pour mission de superviser et de réguler toutes les étapes de la chaîne de valeur de l’énergie, y compris la production, le stockage, le transport et la distribution. En alignant le Maroc sur les meilleures pratiques internationales, cette réforme vise à garantir une régulation efficace, transparente et adaptée aux besoins actuels et futurs du pays.

Nomination de M. Zouhair Chorfi

Conformément à l’article 49 de la Constitution, Sa Majesté le Roi a nommé M. Zouhair Chorfi en tant que président de cette nouvelle Autorité nationale de régulation du secteur énergétique. M. Chorfi aura la responsabilité de piloter cette transformation et d’assurer que l’Autorité réponde aux attentes élevées de modernisation et de performance.