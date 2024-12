Dans une tribune publiée ce jeudi 6 décembre 2024, l’ancien ministre des Droits de l’homme s’est exprimé sur la situation sociopolitique du pays particulièrement le drame survenu à N’Zérékoré.

L’ancien ministre et fervent défenseur des droits humains juge “incompréhensible” et “injustifiable” qu’une tragédie de l’ampleur comme celle de Nzérékoré le 1er décembre, “n’amène pas un chef d’État à se déplacer sur les lieux du drame, à s’adresser directement à la nation pour la rassurer et l’apaiser, et à exiger immédiatement la démission de tous les cadres impliqués dans l’organisation de ce tournoi meurtrier. C’est incompréhensible !”

Selon cet ancien ministre, “souffrance après souffrance”, “la transition (ou plutôt la refondation, car cela ne change rien, le cirque reste le même !) guinéenne s’enlise chaque jour un peu plus dans l’absurdité la plus attristante”, regrette-t-il.

“Au CNRD, au Général Mamadi Doumbouya, il est peut-être encore temps de partir sereinement et dignement, avec des garanties possibles si nécessaire, pour éviter à notre pays une crise profonde aux conséquences incalculables et imprévisibles. Partez ! On ne gouverne pas un peuple contre sa volonté ! En attendant, arrêtez ces harcèlements violents et arbitraires contre la presse, les journalistes et tous ceux qui ont des opinions et des visions différentes des vôtres”, fustige l’ancien ministre Gassama Diaby.