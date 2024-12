Invité sur TV5monde, le leader du parti MoDeL n’a pas mâché ses mots concernant la situation politique en Guinée. Selon lui, les partis d’opposition et les activistes subissent une répression sans précédent de la part des autorités en place. Aliou Bah estime que la liberté d’expression est devenue un luxe, inaccessible aux voix discordantes du régime actuel.

Aliou Bah a déploré l’absence d’espace d’expression pour les partis politiques, en grande partie due à la fermeture de certains médias. “Les partis politiques n’ont pas d’espace d’expression aujourd’hui. Imaginez-vous, on interdit aux partis politiques d’organiser des manifestations, d’exprimer leurs opinions, mais, par contre, on autorise la propagande en faveur de la junte au pouvoir”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le kidnapping du journaliste Habib Marouane Camara, l’opposant a exprimé sa vive préoccupation concernant la situation des activistes qui font face à des persécutions. “Aujourd’hui, tous les Guinéens qui sont critiques sont en sursis parce qu’ils se sont décidés, au lieu d’envoyer des convocations aux gens, si toutefois, on estime qu’ils sont en porte-à-faux avec la loi, on préfère les opérations de kidnapping, de disparition, et on ne donne pas des explications”, a dénoncé Aliou Bah.