Le leader de l’Alliance ADC-BOC a dressé le bilan de la gestion de la transition guinéenne quatre ans après l’avènement du CNRD au pouvoir. Alors qu’il dit avoir noté des avancées majeures depuis le 5 septembre, il reconnaît cependant qu’il y a des manquements dans la gouvernance actuelle.

Dans son intervention, Ibrahima Sory Diallo appelle à dissocier l’administration publique et la personne du général Mamadi Doumbouya. “Depuis le 5 septembre, il n’y a pas mal de changements, il n’y a pas mal d’avancées à apprécier. Mais il faut faire la différence entre l’administration publique et le CNRD”, a-t-il déclaré lors de son passage dimanche à l’AG Fouti-Laffidi.

Il appelle cependant, ne pas désigner le général Mamadi Doumbouya le seul comparable de la mauvaise gestion dès lors que celui-ci a confié des responsabilités à des cadres. “Aujourd’hui, si au niveau de l’administration, il y a eu des défaillances, on ne peut pas mettre ça sur la tête du CNRD dans la mesure où il y a ce qu’on appelle le principe de séparation du pouvoir, qui incarne à un premier ministre de gérer l’administration et au président de gérer tout ce qui est l’action publique”, a-t-il ajouté saluant le fait que plusieurs cadres qui ont bénéficié de décrets ont fini par rendre compte de leur gestion. “On a vu ici des gens qui ont été envoyés devant leurs responsabilités au niveau des juridictions compétentes”, rappelle M. Diallo.

Poursuivant, il a critiqué le Premier ministre Bah Oury, l’accusant d’avoir interrompu le processus du dialogue entamé par son prédécesseur Bernard Gomou. “La primature constitue un lieu où le dialogue social et politique se discute. Au temps de Dr Bernard Gomou, on a assisté à cela. Il y a eu un dialogue. Mais depuis l’arrivée de Bah Oury, il n’y a pas eu de dialogue. Nous sommes venus au dialogue en défiant nos collègues des autres structures au sein des forces vives, pour nous ça devait continuer, mais M. Bah Oury qui est un homme politique, n’a pas voulu continuer”, regrette-il, appelant à une prise de conscience collective.

“C’est le moment crucial pour tout guinéen de comprendre que l’enjeu est majeur. Mais le président Mamadi Doumbouya ne constitue pas le problème pour la Guinée, il constitue une solution, parce que c’est lui qui dirige le pays. Jusque là, je n’ai pas révélé de problèmes liés à sa prise de position ou à sa gestion, si ce n’est le fait qu’au niveau de la primature, ça ne va pas”, a-t-il insisté.