A l’occasion de la troisième journée de la Ligue 1, le Horoya AC porté par Yakhouba Gnagna Barry s’est offert L’ASM sangarédi, le CI Kamsar de son côté a enchaîné un deuxième succès de suite après sa large victoire face à Guinée Foot-Élite, ce mercredi 05 novembre.

Opposé aux mineurs de Sangarédi au stade Petit Sory de Nongo, le champion en titre s’est imposé sans tremblé grâce à un triplé de l’international guinéen, Yakhouba Gnagna Barry. Grâce à ce succès, les rouge et blanc de Matam enchaîne une deuxième victoire en deux matchs. Porté le réalisme de Gnagna, déjà auteur de 4 réalisations, les matamkas entament parfaitement la défense de leur titre.

De son côté, L’ASM sangarédi enregistre un troisième revers consécutif. Nouvellement arrivé sur le banc du club de sangarédi, le technicien guinéen, Morlaye Cissé peine encore à trouver les bonnes formules pour redresser les mineurs en perte de vitesse ces dernières saisons.

Le CI Kamsar enchaîne à domicile

Après son revers à la première journée, le club industriel de Kamsar se rachete par un deuxième succès de suite. Les industriels se sont imposés (2-0) face à l’académie Foot-Élite de Guinée au stade de l’amitié de Kamsar grâce aux réalisations de Aboubacar Kanacé, auteur de son 2e but de la saison et Alya Touré, buteur pour la première fois au compte de cet exercice 2025-2026.