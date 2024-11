Après avoir réussi, le 7 octobre dernier, à dissuader les enseignants contractuels non retenus de manifester devant la présidence, l’avocat Me Paul Yomba Kourouma s’était engagé à plaider leur cause auprès du chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya.

En promettant d’intercéder auprès du président de la transition, il avait permis d’éviter une paralysie des activités au centre-ville, ce jour-là. “Je suis en train de démarcher auprès des autorités. J’ai réussi à entrer en contact avec un ministre, qui est actuellement en convalescence. Je pense qu’à travers lui, je pourrai rencontrer le chef de l’État”, a-t-il confié à Guinee360, exhortant toutefois, les 4000 enseignants contractuels non retenus à la patience.

“Je demande aux enseignants de retenir leurs ardeurs. Le pouvoir a les moyens de changer leur sort, mais cela exige calme et respect. Une approche agressive ou des propos malveillants ne mèneraient à rien et pourraient même nuire à notre cause devant le chef de l’État”, a fait savoir Me Yomba.