Ce sont plus de 700 jeunes qui ont reçu leurs diplômes de fin d’études supérieures, ce samedi 04 novembre 2023, à l’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG).

La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités du système éducatif guinéen, des encadreurs de l’UKAG et des étudiants.

Sur plus de 700 étudiants de cette 22e promotion, 272 ont déjà eu à bénéficier de stage pratique dans leur domaine d’étude dont 54 ont décroché leur premier contrat de travail.

Dans l’optique de rendre compétitifs ses étudiants sur le marché de l’emploi, l’Université Kofi Annan a offert des séances de formation pratique sur la rédaction d’un CV, les lettres de motivation et les techniques de recherche de l’emploi pour 659 étudiants de cette promotion sortante.

Présidant la remise, le fondateur de l’UKAG, Dr Ousmane Kaba, a fait part de sa foi en l’avenir des étudiants sortants. “Je suis fier de vous et du personnel de l’encadrement de notre université qui fournit énormément d’efforts pour votre formation. On ne sort jamais de Kofi Annan parce que vous serez obligés de revenir dans cette enseigne”, avant d’annoncer que dès 2025, un master en intelligence artificielle sera disponible à l’Université Kofi Annan pour tous les étudiants guinéens.

Bien que la conjoncture économique de l’heure ait rendu difficile la vie estudiantine, le recteur, Pr Mohamed Tayeb Laskri, reconnaît le courage et l’abnégation dont cette 22e promotion en a fait preuve. « Nous sommes fiers de vous avoir formés, nous sommes fiers de vous ; l’Université Kofi Annan est fière de vous avoir donné la meilleure formation qui soit. Mais aujourd’hui commence un nouveau jour, celui de la quête de votre insertion professionnelle. Nous vous accompagnons non seulement avec des bénédictions, mais aussi avec ses structures qui font aujourd’hui d’elle, la plus grande université innovante de la place ».

Aux nouveaux diplômés, Mohamed Tayeb Laskri conseille de ne pas attendre d’être employés par quelqu’un. “Il ne s’agit pas simplement d’étudier et d’attendre à être intégrés dans la fonction publique ou à être embauchés par des entreprises qui vous attendent à bras ouverts. Ce temps est révolu, le temps où le travail frappait à la porte est révolu. Cherchez à être votre propre employeur, cherchez à être employeur des autres. La Maison de l’Entrepreneuriat a déjà accompagné certains d’entre vous, elle continuera à accompagner ceux qui le désirent encore. Le Service Études, Stages et Insertion Socio-professionnelle continuera également à vous accompagner, par des lettres de recommandation, par la recherche des stages ou des emplois autant qu’il pourra. À l’Université Kofi Annan de Guinée, le Diplômé est suivi même après la fin de son cursus pour une intégration professionnelle réussie ».

Les études supérieures sont idéales pour créer des amitiés à vie. C’est pourquoi, la 22e promotion de l’UKAG doit rester soudée, a indiqué Youssouf Keita, président des étudiants sortants. « Nous avons été nombreux à parcourir ce chemin ensemble, certains ont connu des problèmes, d’autres ont été obligés d’abandonner et certains la miséricorde de voyager. Cependant, nous sommes là aujourd’hui, venus de multiples horizons, mais partageant les mêmes idéaux pour l’acquisition du savoir. L’université Kofi Annan a su nous rassembler et l’avenir sera beau parce que je crois en cette promotion. Merci, à l’ensemble de l’encadrement de l’université Kofi Annan », a-t-il déclaré.