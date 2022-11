La présidente de la plateforme La Guinéenne en Politique (LGP) et présidente du parti politique FAN, Hadja Makalé Camara a pris part ce vendredi 4 novembre à Washington aux Etats-Unis d’Amérique, à une réunion organisée à son honneur par le National Democrate Institut (NDI).

Cette réunion rehaussée par la présence de Docteur Christopher Fomunyoh, Senior Associate For Africa, Mme Ulrike Rodgers, Directrice Afrique Francophone, Emily Fournier, Program Officer Central and West Africa et Madeline Monaco a tourné autour des questions relatives à la participation massive des femmes en politique mais surtout, leur avènement dans les instances de décision.

Au cours de cette rencontre, ont été également évoqués, la nécessité du réseautage pour construire l’Afrique qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils et le cadre de dialogue inclusif qui doit rassembler tous les guinéens pour mener une transition paisible, débouchant sur des élections démocratiques.

Madame Makalé Camara a mis cette occasion à profit pour évoquer la nécessité pour la femme guinéenne, de s’affirmer et de prendre ses responsabilités dans la vie politique du pays. Une chose qui la préoccupe et pour laquelle elle bat d’ailleurs en étant à la tête de la LGP, une plateforme qui regroupe une quinzaine de femmes représentant quinze (15) formations politiques du pays.

La vocation de la LGP (qui n’est pas un parti politique ni une alliance politique), c’est d’aider les femmes en politique, à s’affirmer davantage au sein de leurs formations politiques respectives afin de promouvoir leur avènement dans les instances de décisions.