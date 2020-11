Le président du parti de la révolution populaire africaine de Guinée (PRPAG) a déploré ce jeudi 05 novembre 2020, la politique de haine et de division instauré dans le paysage politique guinéen.

Professeur Ismaël Condé impute cette responsabilité sur les hommes politiques, qui selon lui, est en manque d’idées et de programmes de société à proposer aux citoyens.

« La situation politique actuelle de la Guinée, je la déplore. On ne devrait pas du tout en arriver là. On ne devrait pas provoquer entre les citoyens guinéens les violences qu’on a connu ces derniers temps. C’est vraiment regrettable, on était unis par les mariages et par les liens d’amitié. La classe politique guinéenne actuelle et la classe intellectuelle actuelle devraient tout faire pour sauvegarder cette cohésion entre les guinéens », a regretté le professeur de sociologie à la retraite

Il n’est jamais trop tard pour mieux faire rappelle cet acteur politique. Ismaël Condé invite ces acteurs concernés à se ressaisir.

« Personne ne peut s’épanouir dans la division que nous avons semés au sein du peuple de Guinée. Si non quand on aime un peuple on uni ce peuple. Quand on aime un peuple on s’aime pas la division au sein de ce peuple. Sans l’unité, sans l’entente aucun développement n’est possible », explique t-il

De l’avis du président du parti PRPAG, aucune solution pour une sortie de crise n’est envisageable pour le moment.

« La solution c’est à long terme. Pour le moment on ne peut pas décréter pour dire qu’on va faire ceci ou cela. C’est pourquoi une fois encore, je regrette profondément l’atmosphère politique actuelle qui est une atmosphère artificielle à mes yeux. Il faut que la raison revient mais la raison ne peut revenir que sur le long terme pour que nous puissions comprendre certaines choses », a-t-il conclut