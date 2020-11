La crise post électorale que vit la Guinée depuis l’élection présidentielle à cela s’ajoute la crise sanitaire du covid-19 se fait sentir sur le panier de la ménagère.

Ce mercredi 4 novembre 2020, nous avons fait un tour de deux marchés à savoir celui de Cosa et de Koloma dans la commune de Ratoma. Dans ces marchés, les prix de plusieurs denrées de première nécessité ont connu une hausse. Le riz, le sucre, le lait , la viande, l’oignon ainsi que l’huile ne se vendent plus à leurs prix d’antan.

Interrogé, Mamadou Diallo vendeur au marché koloma nous confie « Le sac de riz de 50 Kg qui se vendait à 310.000 francs guinéens avant le scrutin du 18 octobre dernier se vend désormais à 320 000 GNF soit une hausse de 10 000 GNF . Le sac de sucre se négocie actuellement à 325 000 GNF et varie selon les magasins sinon il était vendu à 315.000fg . Le bidon d’huile d’arachide de 20 litres se vendait avant la crise à 250 000 GNF, il s’offre aujourd’hui à 260 000 GNF. Avant la crise, le bidon d’huile rouge se vendait entre 190.000 GNF et 200.000 GNF ; actuellement, nous le revendons à 220 000 GNF. Tout cela s’explique par la fermeture des frontières, le mauvais états des routes hors mi cela, les gens ont peur de voyager avec la conjoncture actuelle » explique t’il

Mariama Dalanda Diallo commerçante rencontrée au marché Cosa affirme:

« Avant le prix du sac de sucre était vendu à 315.000 GNF et aujourd’hui il est vendu à 325 000. Le sac de lait lui se revend à 895.000 et 900.000 selon les distributeurs , avant il était vendu à 880.000fg. L’oignon a aussi connu une augmentation. Avant la crise, le sac se négociait autour de 140 000 GNF, maintenant il est vendu à 170 000, voir 180 000, en fonction des vendeurs. Aujourd’hui tout est à la hausse depuis l’arrivée de la maladie et les choses ont empiré à cause de l’élection présidentielle » témoigne cette autre commerçante.

Si d’aucuns affirment que le kilo de viande se revend à 70 000 GNF, un constat révèle qu’il s’achète plutôt entre 50.000 et 60.000, selon les boucheries dans les différents marchés.