Le ministre de l’Éducation préuniversitaire et de l’alphabétisation, Jean Paul Cédy, a prononcé un discours à l’occasion de la Journée internationale des enseignants. Il en a profité pour rendre hommage aux enseignants, qu’il a décrits comme les piliers dans la formation « des citoyens responsables ».

Reconnaissant leur rôle essentiel dans la construction de l’avenir du pays, le ministre a salué leur engagement sans faille, malgré les nombreux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. « Nous voulons aujourd’hui rendre hommage à celles et ceux qui, chaque jour, dans les villes et les villages les plus reculés de notre pays, s’engagent avec passion, abnégation et détermination pour l’éducation de nos enfants. L’enseignement, plus qu’un métier, est une vocation. Vous êtes des bâtisseurs de rêves, des guides pour nos jeunes, et des piliers dans la formation de citoyens responsables. Vous inculquez des valeurs, vous formez des esprits », a déclaré le ministre.

En Guinée, les enseignants font face à de nombreux défis, a reconnu Jean Paul Cédy, soulignant que dans certaines régions du pays, « les conditions de travail sont difficiles, les infrastructures éducatives insuffisantes et les ressources pédagogiques limitées. Mais malgré cela, vous persévérez. Vous faites preuve d’un courage extraordinaire en poursuivant votre mission avec détermination et cœur. C’est ce dévouement que nous saluons aujourd’hui. »

Le thème choisi cette année par l’UNESCO est : « Valoriser la voie de la profession enseignante : vers un nouveau contrat social pour l’éducation ». Pour le ministre Cédy, cela reflète « la vision d’un système éducatif inclusif et soucieux du bien-être de tous. C’est ensemble, à travers une collaboration entre le gouvernement, les syndicats, la société civile et les enseignants, que nous pourrons construire un avenir heureux où chaque enfant guinéen aura accès à une éducation de qualité, et où chaque enseignant disposera des moyens nécessaires pour remplir sa mission dans les meilleures conditions. À vous, chers enseignants, sachez que vous n’êtes pas seuls. Le gouvernement de la République de Guinée, conscient de vos sacrifices, s’engage à redoubler d’efforts pour améliorer vos conditions de travail, à travers des formations continues, une rémunération équitable et des infrastructures plus adaptées. »

Le ministre a également souligné l’engagement du Chef de l’État, le Général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya, qui, avec le soutien de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Oury Bah, a récemment procédé à l’enrôlement de 10 000 enseignants contractuels communautaires et au recrutement de 2 111 nouveaux enseignants dans la fonction publique. « Cet acte démontre l’intérêt et la confiance du Chef de l’État en vous, enseignants, promoteurs de paix, d’unité nationale et de tolérance. Il tient à cœur le respect des différences et reconnaît le rôle clé que vous jouez dans la préservation de l’harmonie sociale en Guinée. »

En cette Journée internationale des enseignants, Jean Paul Cédy a invité les enseignants guinéens à célébrer leur persévérance, leur résilience et leur amour pour leur pays. « Ensemble, continuons à œuvrer pour que l’éducation en Guinée devienne le socle d’un avenir meilleur, où chaque enfant aura les moyens de réaliser son plein potentiel », a conclu le ministre.