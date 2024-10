Dans une interview accordée à Voaafrique.com, le Premier ministre guinéen Bah Oury a abordé la question du retour à l’ordre constitutionnel. Il a exprimé l’espoir que le référendum constitutionnel pourrait se tenir à la fin de l’année 2024.

Évoquant cette question, le chef du gouvernement a d’abord rappelé que, selon l’accord dynamique conclu entre la Guinée et la CEDEAO, il était initialement prévu de restaurer l’ordre constitutionnel d’ici la fin de 2024. Cependant, explique-t-il, « des contraintes majeures se sont imposées à nous, notamment financières et économiques, ce qui a entraîné un certain retard. »

Cependant, Bah Oury a poursuivi en affirmant que « dans la relance du processus actuel, le président, le général Mamadi Doumbouya, a indiqué que l’objectif pour l’année 2024 est d’organiser le référendum constitutionnel d’ici la fin de l’année. Le gouvernement, les structures dédiées au processus électoral, ainsi que le CNT travaillent d’arrache-pied pour que cet objectif soit maintenu et réalisé. C’est pourquoi, je peux vous dire que l’avant-projet de la Constitution est en cours de diffusion, et des échanges sont en cours à ce sujet. J’estime et j’espère que, d’ici décembre, nous pourrons organiser ce référendum constitutionnel dans un climat de fraternité et de convivialité démocratique. »

Après le référendum, Bah Oury a précisé que les autorités passeront directement à l’élection présidentielle afin de finaliser le processus de transition. « Cela permettra l’installation démocratique du pouvoir exécutif, en vue de stabiliser et d’instituer les nouvelles institutions de la République, conformément à un calendrier et un agenda définis, » a-t-il ajouté.