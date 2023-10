Après le repos biologique du 1er juillet au 30 septembre 2023, le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) a annoncé, à travers un communiqué, ce jeudi 5 octobre 2023, la reprise de la coupe et le transport du bois sur toute l’étendue du territoire national à compter du vendredi 6 octobre 2023 jusqu’au 30 juin 2024.

Cette reprise est, toutefois, strictement réservée aux seules personnes disposant d’un agrément, après l’obtention d’un permis de coupe. “Le transport et la commercialisation du bois sont assujettis à la détention de cartes professionnelles marchandes et de bordereau de transport des produits concernés. Par ailleurs, l’exportation du bois brut reste et demeure interdite. Toutefois, l’exportation des produits semi-finis et finis du bois est autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Il reste entendu que le contrôle et le suivi des opérations de coupe et de transport de bois doivent être assurés par les services techniques compétents de l’administration forestière”, précise le communiqué.

La ministre de l’Environnement, Safiatou Diallo a averti qu’elle se réserve le droit de saisie et de poursuite judiciaire contre tout contrevenant n’obéissant pas au présent communiqué.

Le Code forestier en ses articles 16, 53 à 92 reconnaît l’exploitation forestière comme une activité réglementaire.