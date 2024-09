Ce jeudi 5 septembre 2024, les forces vives de Guinée ont appelé à organiser des manifestations dans les quartiers, secteurs et communes de Conakry pour exiger la libération des responsables du FNDC enlevés, le retour à l’ordre constitutionnel et le respect des dispositions de la Charte de la Transition. Cet appel semble être ignoré par les citoyens sur l’autoroute.

Il est 10h25, nous sommes au rond-point de Tannerie, où les manifestants avaient l’habitude de se regrouper pour démarrer leur marche de protestation. Ici, sous la pluie, nous avons remarqué la présence des forces de l’ordre à bord de leurs véhicules de service. Les citoyens vaquent librement à leurs occupations quotidiennes, la circulation suit son cours normal, et aucune trace de manifestants n’est visible sur place.

Le constat est le même au niveau de l’aéroport. De là, nous empruntons l’Axe Leprince. De Bambeto en passant par Koloma jusqu’au rond-point de la Cité Enco5, la circulation est fluide.

Les agents des forces de l’ordre de sécurité sont stationnés dans les ruelles réputées comme des points de rassemblement des manifestants. Les forces de sécurité surveillent tout mouvement des citoyens et des véhicules, mais aucune trace de manifestants n’est détectée.

Pour l’heure, tout semble normal. Les partisans et les opposants de la junte auraient peut-être compris que l’affrontement ne profite à personne et se solde généralement par la destruction des édifices publics et privés, ainsi que la perte en vies humaines.