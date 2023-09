La célébration de l’an 2 du CNRD commence avec une certaine tristesse chez certains citoyens guinéens. Selon nos informations, il ya déjà eu deux morts sur l’axe Leprince.

Selon un communiqué diffusé par les forces vives de Guinée, à la veille des manifestations pacifiques prévues pour ce mardi 5 septembre 2023, «les Forces de défense et de sécurité, munies d’armes létales, ont pris d’assaut les quartiers situés tout au long de l’axe de la démocratie à l’effet d’installer un climat de terreur pour réprimer les habitants de cette zone et y perpétrer un carnage».

Le bilan provisoire de cette opération que les FVG qualifient de «préméditée et ciblée de répression sanglante par le CNRD est de deux morts. Il s’agit de Mamadou Pathé Baldé, âgé de 18 ans, et Souleymane Diallo, âgé de 16 ans, froidement et lâchement abattus. On dénombre également une dizaine de blessés par balles».

Après ces cas de morts, les forces vives indiquent qu’il est clair que désormais, le CNRD et son gouvernement «ont fait le choix cynique de la répression sanglante des Guinéens dans le seul but de confisquer le pouvoir en lieu et place d’un dialogue fécond pour un retour diligent à l’ordre constitutionnel».

Par ailleurs, elles présentent leurs condoléances aux familles des victimes «de la barbarie du CNRD» et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Elles maintiennent leur appel à destination de tous les citoyens guinéens épris de paix et de justice «à se mobiliser pour sauver notre pays du chaos qui le guette».