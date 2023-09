La rentrée des classes est souvent synonyme de stress financier pour de nombreux parents car, les coûts liés à l’éducation des enfants sont souvent élevés. C’est pourquoi NSIA Banque Guinée a lancé « NSIA Prêt Scolaire » dans le but de soutenir les parents d’élèves pendant cette période cruciale.

Le prêt scolaire de NSIA Banque Guinée, est un prêt à court terme destiné à tout salarié (privé ou public), aux chefs d’entreprises et à tout autre acteur du secteur informel pour permettre de préparer sereinement la rentrée scolaire.

CARACTERISTIQUES DU PRÊT SCOLAIRE NSIA BANQUE :

Durée : du 1 er septembre au 30 novembre 2023

Montant du prêt : jusqu’à 10 millions de francs guinéens

Frais de dossier : 125.000GNF

Taux d’intérêt annuel : 5%

Durée de remboursement : maximum 10 mois

Garanties : Assurance décès invalidité et une domiciliation irrévocable de salaire

AVANTAGES DU PRÊT SCOLAIRE NSIA BANQUE :

Possibilité de bénéficier d’un crédit à Taux préférentiel

Rapidité de mise en place : En 72 heures maximum



Disponibilité immédiate des fonds

Souplesse dans le remboursement

Une Assurance RC SCOLAIRE GRATUITE à chaque souscription (La RC Scolaire est une couverture complète de l’enfant en cas d’accident ou de dommages pendant toute l’année scolaire)

Pour bénéficier du prêt scolaire, veuillez vous rendre dans l’agence NSIA Banque la plus proche ou contacter le 628 68 36 21.

A propos de NSIA Banque Guinée : NSIA BANQUE GUINEE est une filiale du Groupe NSIA, proposant aux différents segments de clientèle (Entreprises, PME, Particuliers, Institutions…), une gamme complète de produits et services bancaires de qualité permettant de sécuriser, faciliter et surtout d’optimiser la gestion quotidienne des transactions bancaires.

A propos du Groupe NSIA

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègrent des produits et services bancaires et d’assurances présent dans 12 pays d’Afrique, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Guinée-Bissau, au Ghana, au Nigeria, au Gabon, au Cameroun, et au Congo-Brazzaville. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 2 Succursales bancaires, 21 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte près de 3 000 employés.