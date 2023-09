Sur financement de l’UNFPA et de l’UNICEF, le Ministère de la promotion féminine et de l’enfance a procédé, lundi 04 septembre 2023, au lancement de la toute première plate-forme d’alerte et de base de données USSD pour la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) et les mutilations génitales féminines(MGF).

C’est désormais avec le code USSD 1000*1# avec l’opérateur de téléphonie Orange Guinée que les citoyens guinéens pourront alerter sur toute forme de Violences à laquelle ils sont exposés.

L’outil vise à mettre à disposition du grand public, un mécanisme d’alerte pour les tentatives d’excision, et permet de centraliser les données nationales concernant les mutilations génitales et les VBG. Il compte favoriser la contribution citoyenne et particulièrement celle des jeunes via les nouvelles technologies, pour l’abandon des mutilations génitales féminines en Guinée.

Pour la ministre de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables, le lancement de cette base de données sur les VBG/MGF marque une étape importante dans l’engagement de la protection des droits des femmes dans le pays. «Cette base de données nous permettra de mieux suivre les cas de violence de tout genre à l’endroit des filles et des femmes et d’enregistrer les interventions et les services fournis, de coordonner les actions des différents acteurs impliqués et de faciliter le partage d’informations en vue de l’élaboration des projets et programmes adaptés en la matière », a expliqué Aïcha Nannette Conté.

La représentante adjointe de l’UNICEF en Guinée, Alessia Turco, dans son intervention, a tenu à rappeler l’engagement de son institution à accompagner les autorités guinéennes dans sa lutte contre les MGF et les VBG. «Les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits de l’enfant, des femmes et des filles. Elles engendrent souffrance, infections, incontinences, risque de stérilité, complications à l’accouchement et altération de la santé mentale. Dans son appui au gouvernement guinéen pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des lois visant à mettre fin à ces pratiques, le programme conjoint UNFPA-UNICEF, a participé au déploiement de la plateforme. Je souhaite un grand succès à la plate-forme », a martelé la représentante adjointe de l’UNICEF en Guinée.

Dans les prochaines semaines, une vaste campagne sera lancée pour expliquer aux populations le fonctionnement et l’utilité de cette plate-forme.