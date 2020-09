Au moins six mosquées dont la mosquée centrale, ont été attaquées et profanées à Kankan en une semaine. On ne connait pas encore le motif des actes et les autorités religieuses de la ville comptent sur la lecture du Coran pour arrêter ces pratiques.

Des individus non identifiés pour pris cibles six mosquées de la ville de Kankan. Selon Médiaguinée, ils viennent au minaret, ouvrent le coran pour y chier, puis mettent le feu.

« L’acte s’est passé le 02 septembre aux environs de 17h. C’est un voisin qui m’a appelé pour dire qu’il y a la fumée dans la mosquée. Je suis venu ouvrir la mosquée. J’ai vu qu’il y avait le feu au minaret et à l’intérieur. J’ai ensuite appelé au secours en allant chercher deux bidons d’eau. Nous sommes montés à l’étage pour décoiffer une partie pour verser l’eau sur le plafond. Malgré la rapidité de la mobilisation des voisins, il y a eu des dégâts », a expliqué au média cité plus haut, Ismaël Sow, imam d’une de mosquées profanées.

Pour mettre fin à ces profanations, la ligue islamique régionale se tourner vers la lecture du Coran et la mise en place des comités de veille : « Ce vendredi matin, nous avons organisé une rencontre avec tous les imams de la ville à la grande mosquée pour une lecture de Saint Coran pour implorer l’aide de Dieu face à cette pratique néfaste. Nous avons enfin décidé de mettre en place dans toutes les mosquées des comités de veille, de fermer les mosquées après chaque prière ».