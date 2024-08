Ce lundi 5 août 2024, lors de la plénière portant examen et adoption du volet recettes de la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2024, le Conseil national de la transition (CNT) a mis en lumière des pratiques de corruption et de spéculation récurrentes dans la confection et le délai de délivrance des passeports en Guinée. Pour y remédier, l’instance parlementaire a fait des propositions dont l’instauration d’un service de type express.

Dans le rapport d’examen de la LFR 2024, lu par l’honorable N’Gouamou Fabara Koné, rapporteur général de la Commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle Budgétaire, le CNT a dénoncé des pratiques de corruption. “Les informations dont dispose le parlement mettent en évidence une corruption et une spéculation récurrentes dans la confection et le délai de délivrance des passeports,” a-t-il déclaré. Contrairement aux tarifs officiels de 500 000 GNF pour un passeport de 5 ans et de 1 000 000 GNF pour un passeport de 10 ans, certains citoyens sont contraints de payer officieusement des montants plus élevés pour réduire le délai d’obtention, normalement fixé à trois semaines.

Pour pallier ces pratiques frauduleuses et améliorer le service rendu aux citoyens guinéens, tant résidents qu’expatriés, le CNT recommande au gouvernement de lutter farouchement contre ces pratiques et de veiller au respect des délais de délivrance requis.

Dans le but d’améliorer les recettes, de désengorger les centres de délivrance et de répondre aux besoins urgents, le CNT invite également le gouvernement à envisager l’instauration d’un service de confection rapide pour un passeport de type “express”. Ce passeport express serait produit en un temps record de 48 heures à un prix plus élevé que les tarifs existants. Cette mesure vise non seulement à capter des ressources supplémentaires, mais aussi à réguler les affluences dans les centres d’établissement des passeports tout en améliorant significativement le service aux citoyens.

Les propositions du CNT pourraient permettre, si elles sont appliquées, à lutter contre la corruption et à améliorer les services administratifs en Guinée, assurant ainsi une plus grande transparence et efficacité dans la délivrance des passeports.