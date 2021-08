Depuis sa réélection pour un 3e mandat à la tête de la Guinée, au mois d’octobre 2020, le président Alpha Condé ne cache pas son ambition de faire de son pays, la deuxième économie en Afrique de l’Ouest, derrière le Nigéria.

À l’occasion de l’inauguration des nouvelles installations d’Access Bank à Conakry, ce mercredi 04 août 2021, le chef de l’État a fait de nouvelles promesses aux Guinéens.

«Nous avons l’ambition, je l’affirme haut et fort, de faire de la Guinée la deuxième économie en Afrique de l’Ouest après le Nigeria. Je veux que tous les jeunes, les femmes, les cadres, paysans guinéens croient en notre capacité de réaliser cette ambition. Cela ne peut se faire que si le pays est calme, s’il y a la solidarité, l’amour et que les Guinéens travaillent ensemble pour faire avancer notre pays(…). Jeunesse et Femmes de Guinée, j’ai dédié mon pouvoir à vous. J’ai promis que nous créerons plus de 100 mille jeunes entrepreneurs d’ici fin avril 2023», a-t-il dit.