Les états généraux de l’agriculture et de l’élevage se poursuivent ce vendredi 5 juillet 2024, avec une attention particulière portée sur l’employabilité des jeunes et des femmes dans le secteur agropastoral. Cette journée de discussions a été marquée par un panel animé par des experts et des représentants des secteurs public et privé, visant à dresser un état des lieux et à proposer des solutions pour dynamiser cette frange de la population, souvent marginalisée mais essentielle au développement économique de la Guinée.

Youssouf Saran Donzo, directeur national adjoint de l’emploi jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports, a ouvert les discussions en soulignant la nécessité d’attirer les jeunes vers le secteur agricole. Selon lui, il est crucial que les jeunes renforcent leurs capacités institutionnelles et industrielles dans les domaines techniques pour saisir l’importance de l’agriculture et de l’élevage.

« Le premier élément qu’on puisse faire, c’est d’aider les jeunes à lever les barrières auxquelles ils sont confrontés par rapport à l’accès au foncier. Généralement, dans nos communautés, l’accès au foncier se fait de manière générationnelle, c’est-à-dire que les terres sont léguées en héritage et, dans ce partage, les jeunes et les femmes ne bénéficient que de petites portions de terres », a-t-il expliqué.

Lors des échanges, Donzo a également insisté sur la mise en place de dispositifs d’accompagnement technique et financier pour faciliter l’accès des jeunes au financement de leurs initiatives. « À travers les partenaires, nous mobilisons des ressources pour accompagner les initiatives des jeunes et des femmes. Il y a déjà 10 fermes pilotes dont deux implantées dans chaque région, ce qui permettra non seulement d’encourager les initiatives jeunes, mais aussi de participer à l’autosuffisance alimentaire du pays. »

Elhadj Aboubacar Danssoko, président de la Fédération interprofessionnelle nationale avicole de Guinée (FINA-Guinée), a souligné l’importance de créer des débouchés fiables pour les produits agricoles locaux. « Beaucoup de nos jeunes ont perdu espoir car lorsqu’ils produisent, cela ne se vend pas. Ils tentent des initiatives mais perdent de l’argent, ce qui les pousse à chercher des opportunités ailleurs », a-t-il expliqué. Pour éviter la faillite des jeunes entrepreneurs dans l’agriculture, Danssoko a plaidé pour la mise en place de marchés capables d’absorber la production locale.

Virginie Touré, directrice générale du Fonds d’appui aux activités économiques des femmes et filles au ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, a clôturé ce panel en mettant en avant les initiatives pour soutenir les femmes dans le secteur. « Aujourd’hui, 500 groupements de femmes bénéficient actuellement de notre accompagnement. Nous accompagnons plusieurs catégories de femmes : les femmes individuelles, les groupements féminins et les femmes entrepreneures. Nous les encourageons à se formaliser pour que l’État puisse investir sur elles », a-t-elle déclaré.

Les discussions se poursuivent, avec l’espoir que ces initiatives contribueront à une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans le secteur agropastoral, renforçant ainsi l’économie guinéenne.