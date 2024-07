Ce vendredi 5 juillet 2024, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo, a pris la parole pour aborder la crise énergétique actuelle, exacerbée par l’explosion du dépôt national d’hydrocarbures en décembre 2023. Lors d’une conférence de presse, il a mis en avant les défis majeurs et les solutions envisagées pour remédier à cette situation.

Ousmane Gaoual Diallo a souligné que même avec une production maximale de 500 mégawatts des barrages hydroélectriques (Kaléta et Souapiti), les besoins énergétiques de la Guinée se situent entre 4000 et 5000 mégawatts, créant ainsi un écart significatif à combler. “La difficulté des barrages hydroélectriques, même s’ils produisent 500 mégawatts, est que les besoins du pays sont de 4000 à 5000 mégawatts”, a-t-il expliqué.

Pour le porte-parole, l’enjeu est de taille : “C’est difficile mais est-ce qu’il faut aujourd’hui s’occuper du problème de façon conjoncturelle parce que c’est un besoin légitimement réclamé par la population ? Ou bien faut-il donner la chance de poser des actes pour résoudre le problème de l’énergie sur la durée ?” Selon lui, la solution ne réside pas dans des mesures précipitées ou dans des discours, mais dans des actions concrètes et réfléchies. “Ce n’est pas par les discours qui vont amener l’électricité en Guinée”.

Il a également averti que cette problématique ne sera pas résolue rapidement, estimant une durée de 5 à 10 ans avant de voir des améliorations significatives. Il a annoncé que le gouvernement envisage d’investir une partie des recettes provenant des prochains investissements miniers dans le secteur de l’électricité, ainsi que dans d’autres secteurs clés comme l’agriculture et l’élevage.

Reconnaissant que la crise énergétique n’est pas unique à la Guinée, Gaoual a fait remarquer qu’aucun pays africain n’a complètement surmonté ce défi. “Les difficultés énergétiques datent de l’indépendance et nécessitent des solutions durables et non conjoncturelles”, a-t-il ajouté.

Pour atténuer la crise, le gouvernement mise également sur l’interconnexion avec les pays voisins et la recherche de sources d’énergie alternatives comme la construction des centrales thermiques et les centrales flottantes.