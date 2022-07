Les résultats du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) sont disponibles depuis ce matin dans les différents établissements de la ville de Labé. Mais c’est les statistiques sont catastrophiques. Bato Donzo est l’Inspecteur régional de l’Éducation de Labé. Il donne les détails: «Pour tout profil confondu le taux d’admission est de 6,78%, le nombre d’élèves ayant composé est de 6781 et 460 sont déclarés admis au BEPC».

Plus loin, il donne les statistiques par préfecture: « Si nous prenons le classement par préfecture, Koubia a 3 sur 201 ayant composé, Labé 358 sur 4140, Lélouma a 22 admis sur 463, Mali 63 admis sur 1390 et Tougué 12 admis sur 587. Et pour tout dire le niveau a baissé mais c’est le vrai visage de l’éducation guinéenne, ces résultats».

Tiguidanké Diallo, correspondante de guinee360 à Labé