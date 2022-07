C’est le procureur général près la Cour d’appel de Conakry qui a fait cette annonce sur les ondes de la radio Fim ce mardi 5 juillet 2022. A cet effet, Alphonse Charles Wright a donné les raisons de ces poursuites.

«L’objectif de mon intervention ce matin c’est de pouvoir tirer les choses au clair. J’ai instruit à tous mes procureurs de rechercher et d’interpeller sans délais les nommés, Aboubacar Soumah, Djanii Alfa et d’autres personnes dès aujourd’hui. Sur des faits sur lesquels le parquet communiquera plus tard. J’ai l’impression que c’est le monde est à l’envers» a laissé entendre Charles Wright avant de poursuivre :

«Fonike Menguè déjà a quitté la Guinée le 22 mai, qui a pris air Maroc, s’est permis de jeter des discrédit et de l’anathème au niveau de la justice. J’ai ordonné également qu’il soit recherché et interpellé. Et cela c’est pour faire une mise au point.»

Alphonse Charles Wright a aussi condamné les propos du rappeur Djanii Alpha porté à l’encontre des membres du CNT :

«Lorsque vous êtes convaincu que ce que vous faites est orienté dans l’intérêt de la loi. Ce n’est pas à quelqu’un de venir te dire ce que tu as à faire. Quand vous dites que tous les membres du CNT sont des » bilakoro » excuser mais ce sont des propos lourd. Mais ce Djanii Alpha que moi je ne connais pas, il fait la fierté, il est à saluer, il est à encourager, il faut accompagner des talents mais il ne faut pas que ces talents-là bascule sur des terrains purement politique .Les personnes qui composent le CNT quoi qu’on dit sur les bases de la charte de transition ils font d’office des organes de la transition», a-t-il conclu