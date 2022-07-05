Résultats BEPC Guinée 2022 : Franco Arabe | Toutes les régions de la Guinée
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|IRE
|Rang
|ex
|Prénoms et Noms
|Centre
|PV
|Origine
|Mention
|BOKE
|1
|SORIBA DIABY
|KOKO FA
|438
|COLLEGE KOKO
|BOKE
|2
|N'DIAYE KABA
|KOKO FA
|431
|COLLEGE KOKO
|BOKE
|3
|OUSMANE CAMARA
|AL RAHAMA
|228
|F.A_AL RAHAMA
|BOKE
|4
|MOHAMED LAMINE GUIRASSY
|KOKO FA
|430
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|1
|MAMADOU MALAL DIALLO
|WAMY
|1252
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|BIEN
|CONAKRY
|1
|X
|ISSIAGA CAMARA
|EBAT
|240
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|BIEN
|CONAKRY
|3
|AMADOU BAÏLO BAH
|WAMY
|1206
|CANDIDAT LIBRE
|BIEN
|CONAKRY
|3
|X
|ABOUBACAR DAOUDA KOMAH
|KK IV
|628
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|BIEN
|CONAKRY
|3
|X
|IBRAHIMA SYLLA
|KK IV
|882
|HADJA KADIATOU SETH
|BIEN
|CONAKRY
|6
|FANTA DOUMBOUYA
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1096
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|ABIEN
|CONAKRY
|7
|DJIBRIL KABA
|KK IV
|763
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|8
|KALIL MORY KOUROUMA
|EP_DIXINN GARE RAILS
|36
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|ABIEN
|CONAKRY
|8
|X
|FODE LAMINE FOFANA
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1140
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|ABIEN
|CONAKRY
|8
|X
|ABOUBACAR TRAORE
|LYCEE FA MATAM
|117
|LYCEE FA MATAM
|ABIEN
|CONAKRY
|11
|IBRAHIMA SORY CONTE
|KK IV
|863
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|ABIEN
|CONAKRY
|12
|MARIAMA BAILO DIALLO
|WAMY
|1278
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|ABIEN
|CONAKRY
|13
|OUMAR GUIRASSY
|EBAT
|489
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|ABIEN
|CONAKRY
|14
|ABDOULAYE FODE KEITA
|KK IV
|596
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|15
|SAFIATOU BARRY
|EBAT
|537
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|ABIEN
|CONAKRY
|16
|OUMAR CAMARA
|EBAT
|486
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|ABIEN
|CONAKRY
|17
|MOHAMED LAMINE KEITA
|WAMY
|1312
|FA-DAROUL COURANE
|ABIEN
|CONAKRY
|18
|MOHAMED LAMINE BANGOURA
|EBAT
|417
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|ABIEN
|CONAKRY
|19
|OUMOU CAMARA
|EBAT
|497
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|ABIEN
|CONAKRY
|20
|IBRAHIM SACKO
|KK IV
|888
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|ABIEN
|CONAKRY
|21
|MAMADOU SAIDOU BAH
|EBAT
|303
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|22
|MOHAMED SIDIBE
|EBAT
|437
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|ABIEN
|CONAKRY
|22
|X
|MAMADOU OURY SOW
|WAMY
|1258
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|ABIEN
|CONAKRY
|24
|MOUSTAPHA CAMARA
|WAMY
|1327
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|ABIEN
|CONAKRY
|24
|X
|ABOUBACAR SIDIKI SIDIBE
|KK IV
|642
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|ABIEN
|CONAKRY
|26
|MAMADOU YAYA BAH
|EBAT
|306
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|27
|ABDOULAYE FOFANA
|KK IV
|597
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|28
|ABOUBACAR SIDIGUI BARRY
|EBAT
|221
|AHMED TIDIANE SALL
|ABIEN
|CONAKRY
|28
|X
|ELHADJ MAMADI DJOUMESSY
|KK IV
|767
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|30
|THIERNO MAMADOU SOW
|WAMY
|1422
|FA-ASIG
|ABIEN
|CONAKRY
|30
|X
|HAWA SAVANE
|KK IV
|833
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|30
|X
|ALPHA BOUBACAR DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1035
|FA-NASROUL ISLAMI
|ABIEN
|CONAKRY
|33
|MAMADOU BHOYE BALDE
|WAMY
|1243
|FA-ASIG
|ABIEN
|CONAKRY
|33
|X
|DJOUMAYATOU DIALLO
|EBAT
|233
|AHMED TIDIANE SALL
|ABIEN
|CONAKRY
|33
|X
|OUSMANE FOFANA
|EBAT
|516
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|33
|X
|ALHOUSSEINY CAMARA
|KK IV
|689
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|ABIEN
|CONAKRY
|37
|OUSMANE CAMARA
|EBAT
|510
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|37
|X
|MAMADOU ALIOU SYLLA
|WAMY
|1239
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|ABIEN
|CONAKRY
|39
|N'FAMBA KOUROUMA
|EBAT
|481
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|40
|MOUSSA CAMARA
|EBAT
|455
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|40
|X
|ABDOULKARIM SYLLA
|KK IV
|608
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|40
|X
|ABOU FOFANA
|KK IV
|650
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|ABIEN
|CONAKRY
|40
|X
|MADOU DIAKITE
|EBAT
|273
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|ABIEN
|CONAKRY
|44
|MAMADOU OURY DIALLO
|WAMY
|1257
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|45
|OUSMANE IBRAHIM CAMARA
|EBAT
|517
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|45
|X
|MAMADOU MOUSTAPHA BAH
|WAMY
|1254
|FA-NASROUL ISLAMI
|CONAKRY
|47
|ABOUBACAR SOUMAH
|LYCEE FA MATAM
|116
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|47
|X
|MOHAMED FOFANA
|EBAT
|406
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|47
|X
|FATOUMATA BENTHE DIALLO
|EBAT
|234
|AHMED TIDIANE SALL
|CONAKRY
|50
|OUMOU SALAMATA BAH
|WAMY
|1360
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|50
|X
|ABOUBACAR SIDIKI KEBE
|KK IV
|641
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|50
|X
|SEKOUBA FOFANA
|EBAT
|557
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|50
|X
|MAMADOU SAIDOU BAH
|WAMY
|1261
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|50
|X
|ABOUBACAR OUSMANE SYLLA
|KK IV
|636
|FA ABDOULAYE SOUMAH
|CONAKRY
|55
|KANDJOURA DIABY
|EBAT
|255
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|55
|X
|OUSMANE CAMARA
|EBAT
|511
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|55
|X
|MOHAMED ABDALLAH SACKO
|EBAT
|372
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|55
|X
|MOHAMED KABA FOFANA
|EBAT
|411
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|55
|X
|RAHMATOULAYE BARRY
|WAMY
|1374
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|55
|X
|RAMATOULAYE DIALLO
|WAMY
|1377
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|61
|MAMADOU HAWA DIABY
|EBAT
|297
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|61
|X
|MAMADY TRAORE
|EBAT
|309
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|61
|X
|MOHAMED CHERIF
|EBAT
|394
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|61
|X
|OUSMANE KOUROUMA
|EBAT
|520
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|61
|X
|FADJIMBA KOUROUMA
|KK IV
|774
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|61
|X
|MAMADOU MANSOUR BAH
|WAMY
|1253
|FA-DAROUL COURANE
|CONAKRY
|67
|MAHMOUD CONDE
|EBAT
|279
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|68
|BILALY KAKORO
|WAMY
|1207
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|69
|MOUSTAPHA CAMARA
|EBAT
|466
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|70
|ABOUBACAR SIDIKI CAMARA
|KK IV
|639
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|71
|ALY DOUKOURE
|KK IV
|718
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|72
|KAOUSSARA SIDIBE
|EBAT
|256
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|73
|AISSATOU DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1015
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|74
|FATOUMATA LY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1129
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|75
|YOUSSOUF CONDE
|ALMAMYA
|101
|F.A CHATEAU D'EAU
|CONAKRY
|76
|FANTA SANGARE
|KK IV
|782
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|76
|X
|ABOU CAMARA
|KK IV
|649
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|76
|X
|MAMADOU MADJOU DIALLO
|WAMY
|1251
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|79
|OUMOU SEERI DIALLO
|WAMY
|1361
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|79
|X
|ALY KABA
|KK IV
|720
|ABOUBACAR SIDIK
|CONAKRY
|79
|X
|MAMADOU SALIOU SOW
|WAMY
|1264
|FA-ASIG
|CONAKRY
|79
|X
|MOHAMED CAMARA
|EBAT
|389
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|CONAKRY
|79
|X
|ALSENY KEÏRA
|KK IV
|706
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|79
|X
|IBRAHIM SACKO
|KK IV
|887
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|85
|SEKOU CAMARA
|EBAT
|559
|GS FA DAR-EL-TAWHID
|CONAKRY
|86
|KARIFA SACKO
|EBAT
|258
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|86
|X
|MOHAMED LAMINE DIAWARA
|WAMY
|1311
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|86
|X
|IBRAHIMA BARRY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1170
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|86
|X
|KADIDIATOU DIALLO
|WAMY
|1217
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|90
|MAMADOU LAMARANA BAH
|WAMY
|1249
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|91
|MAIMOUNA DIALLO
|EBAT
|281
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|91
|X
|MOHAMED LAMINE SYLLA
|EBAT
|424
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|91
|X
|AISSATOU DIALLO
|KK IV
|673
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|91
|X
|MAMADOU NOUHOU BAH
|WAMY
|1255
|FA-NASROUL ISLAMI
|CONAKRY
|91
|X
|NOUHOU LY
|WAMY
|1342
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|91
|X
|ABOUBACAR CAMARA
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|991
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|97
|IBRAHIMA DIOULDE BARRY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1174
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|98
|MOHAMED SOUMAH
|WAMY
|1320
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|98
|X
|MADOU SACKO
|EBAT
|274
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|98
|X
|YOUSSOUF CAMARA
|WAMY
|1437
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|98
|X
|YOUSSOUF CAMARA
|KK IV
|955
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|98
|X
|MOUSSA SYLLA
|EP_DIXINN GARE RAILS
|61
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|CONAKRY
|98
|X
|OUMOU HAWA BARRY
|WAMY
|1352
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|104
|OUMAR SIDIKI HABA
|WAMY
|1349
|FA-ALHIDAYA ISLAMIQUE
|CONAKRY
|104
|X
|ADAMA FINNY BARRY
|EBAT
|224
|AHMED TIDIANE SALL
|CONAKRY
|104
|X
|NABY YAHYA KEITA
|EBAT
|477
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|104
|X
|SOUAREBA DIABY
|EBAT
|580
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|104
|X
|AMADOU SIDIBE
|KK IV
|724
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|104
|X
|AISSATA SYLLA
|EP_DIXINN GARE RAILS
|9
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|104
|X
|KADIATOU SOW
|WAMY
|1216
|FA-DAROUL FIKR
|CONAKRY
|104
|X
|MARIAMA BAH
|WAMY
|1276
|FA-NASROUL ISLAMI
|CONAKRY
|104
|X
|THIERNO MAMADOU DIALLO
|WAMY
|1421
|FA-NASROUL ISLAMI
|CONAKRY
|104
|X
|THIERNO NOUHOU BAH
|ALMAMYA
|100
|F.A CHATEAU D'EAU
|CONAKRY
|114
|SIDIKI TRAORE
|EBAT
|579
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|114
|X
|ALHASSANE DIAWARA
|KK IV
|680
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|114
|X
|CHEICK AHMED IBRAHIM KEITA
|KK IV
|749
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|114
|X
|KADIATOU DIALLO
|WAMY
|1214
|FA-BILALI
|CONAKRY
|114
|X
|MOUSSA CONDE
|EBAT
|460
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|114
|X
|MAMADOU KOULIBALY
|WAMY
|1248
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|114
|X
|MAMADOU SALIOU DIALLO
|WAMY
|1263
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|114
|X
|BOUBACAR YERO BARRY
|ALMAMYA
|76
|F.A CHATEAU D'EAU
|CONAKRY
|114
|X
|ADAMA SYLLA
|EP_DIXINN GARE RAILS
|6
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|CONAKRY
|123
|LANCINET BERETE
|EBAT
|263
|GS FA DAR-EL-TAWHID
|CONAKRY
|123
|X
|ROUGUIATOU BARRY
|WAMY
|1378
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|123
|X
|MOHAMED CAMARA
|EBAT
|380
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|123
|X
|ELHADJ TAHIROU BAH
|KK IV
|769
|BANTANKO MAREN
|CONAKRY
|123
|X
|BOUBACAR BAH
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1067
|FA-BILALI
|CONAKRY
|123
|X
|MADY BANGOURA
|EBAT
|275
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|CONAKRY
|123
|X
|MARIAMA DIALLO
|WAMY
|1288
|FA-NASROUL ISLAMI
|CONAKRY
|123
|X
|ABOUBACAR DEMBA KABA
|LYCEE FA MATAM
|114
|LYCEE FA MATAM
|CONAKRY
|131
|SALIMATOU KEITA
|WAMY
|1393
|FA-NASROUL ISLAMI
|CONAKRY
|132
|LAYE MORY KANTE
|WAMY
|1225
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|132
|X
|MAMADOU SAMBA DIALLO
|WAMY
|1265
|FA-BADROUDINE
|CONAKRY
|132
|X
|LAMINE N'TCHASO
|EBAT
|261
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|CONAKRY
|135
|NOUMOU DIALLO
|WAMY
|1344
|FA-ALHIDAYA ISLAMIQUE
|CONAKRY
|135
|X
|MAMADOU DIAN DIALLO
|WAMY
|1246
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|135
|X
|MAMADOU OURY BAH
|WAMY
|1256
|FA-MANSOUR FADIGA
|CONAKRY
|135
|X
|IBRAHIMA BARRY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1169
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|135
|X
|FATOUMATA CAMARA
|KK IV
|790
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|135
|X
|MARLYATOU DIALLO
|WAMY
|1299
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|135
|X
|ZEINABOU BARRY
|WAMY
|1441
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|142
|FATOUMATA BINTA DIAKITE
|EBAT
|235
|AHMED TIDIANE SALL
|CONAKRY
|142
|X
|OUMAR FAROUQ CISSE
|EBAT
|488
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|142
|X
|SEKHOUNA CAMARA
|WAMY
|1398
|FA-DAROUL COURANE
|CONAKRY
|145
|MAMADOU ALIOU SOW
|WAMY
|1238
|FA-BILALI
|CONAKRY
|146
|MOHAMED CISSE
|EBAT
|397
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|CONAKRY
|147
|OUSMANE DIABY
|WAMY
|1368
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|148
|MBEMBA DEEN FINANDO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1064
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|148
|X
|MAMADOU ALIMOU BAH
|WAMY
|1234
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|148
|X
|FATOUMATA BINTA DIAKITE
|EBAT
|236
|AHMED TIDIANE SALL
|CONAKRY
|148
|X
|MAMAISSATA YOULA
|EBAT
|311
|BANTANKO MAREN
|CONAKRY
|148
|X
|NABY 2 CAMARA
|EBAT
|472
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|148
|X
|IBRAHIMA SORY SYLLA
|KK IV
|876
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|148
|X
|OUMAR BARRY
|EBAT
|485
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|148
|X
|OUMOU SYLLA
|EBAT
|504
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|148
|X
|ADAM KEITA
|KK IV
|659
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|148
|X
|HASSANATOU DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1160
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|148
|X
|MARIAMA BAILO BAH
|WAMY
|1277
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|148
|X
|ASSIATOU BAH
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1056
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|148
|X
|MAMADOU MADIOU BALDE
|WAMY
|1250
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|161
|ABOUBACAR SOUMAH
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|997
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|161
|X
|ABDOULAYE DIARRE
|KK IV
|593
|FA IMAM SALIOU CAMARA
|CONAKRY
|161
|X
|AICHA BINTOU CAMARA
|KK IV
|665
|GS FA DAR-EL-TAWHID
|CONAKRY
|161
|X
|FATOUMATA M'BALOU DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1130
|FA-ASIG
|CONAKRY
|161
|X
|KARAMO DIAKITE
|WAMY
|1219
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|161
|X
|MOHAMED ALPHA CHERIF
|EBAT
|373
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|161
|X
|MOHAMED CAMARA
|EBAT
|382
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|161
|X
|MOHAMED CAMARA
|EBAT
|384
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|161
|X
|MOHAMED LAMINE CISSE
|EBAT
|419
|BANTANKO MAREN
|CONAKRY
|161
|X
|OUSMANE BARRY
|EBAT
|509
|BANTANKO MAREN
|CONAKRY
|161
|X
|SEKOUBA SYLLA
|WAMY
|1400
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|161
|X
|ALHASSANE SOUMAH
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1030
|FA-DAROUL COURANE
|CONAKRY
|161
|X
|OUMOU KOULSOUM SOUMAH
|EBAT
|502
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|161
|X
|DJAKARIAOU BAH
|KK IV
|758
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|161
|X
|KADIATOU BARRY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1190
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|161
|X
|MARIAMA SOW
|WAMY
|1293
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|161
|X
|OUMAR DIALLO
|EBAT
|487
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|CONAKRY
|161
|X
|ALPHA AMADOU SOW
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1034
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|161
|X
|MAMADOU ALIOU DIALLO
|WAMY
|1236
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|161
|X
|MAIMOUNA DIABY
|LYCEE FA MATAM
|168
|LYCEE FA MATAM
|CONAKRY
|181
|AISSATOU BARRY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1010
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|182
|BOSSARAN TOUNKARA
|LYCEE FA MATAM
|146
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|182
|X
|MAMADY KABA
|EBAT
|308
|ABOUBACAR SIDIK
|CONAKRY
|182
|X
|AISSATOU BAH
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1009
|FA-ASIG
|CONAKRY
|182
|X
|FATOUMATA BINTA BARRY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1108
|FA-ASIG
|CONAKRY
|182
|X
|FATOUMATA DIARAYE DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1122
|FA-BADROUDINE
|CONAKRY
|182
|X
|OUSMANE KANTE
|EBAT
|519
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|182
|X
|ISMAEL KOUROUMA
|KK IV
|893
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|182
|X
|DJENABOU CHERIF DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1082
|FA-DAROUL FIKR
|CONAKRY
|182
|X
|AISSATOU DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1016
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|182
|X
|MAMADOU BASSIROU DIALLO
|WAMY
|1242
|FA-NASROUL ISLAMI
|CONAKRY
|182
|X
|HANATOU MOUSSA SIDIBE
|KK IV
|829
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|193
|MARIAME TOURE
|EBAT
|345
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|194
|OUMAR SYLLA
|EBAT
|494
|ABOUBACAR SIDIK
|CONAKRY
|194
|X
|HASSATOU DIALLO
|WAMY
|1212
|CANDIDAT LIBRE
|CONAKRY
|194
|X
|ADAMA DIALLO
|EBAT
|223
|AHMED TIDIANE SALL
|CONAKRY
|194
|X
|MOHAMED CAMARA
|EBAT
|381
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|194
|X
|ALPHA OUMAR DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1039
|FA-BADROUDINE
|CONAKRY
|194
|X
|MAMADOU BOBO BARRY
|EBAT
|294
|BANTANKO MAREN
|CONAKRY
|194
|X
|ISSA KONATE
|KK IV
|897
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|194
|X
|THIERNO MOUSSA BARRY
|KK IV
|937
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|194
|X
|TIRANKE CHERIF
|KK IV
|940
|GS FA EL KARAMOKO KABA
|CONAKRY
|194
|X
|TAHIROU KABA
|WAMY
|1413
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|194
|X
|MOHAMED SYLLA
|EBAT
|441
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|194
|X
|IBRAHIMA SORY CAMARA
|EBAT
|239
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|194
|X
|MARIAMA DJOULDE KEITA
|WAMY
|1289
|FA-DAROUL COURANE
|CONAKRY
|194
|X
|MARIAME CIRE DIALLO
|WAMY
|1297
|FA-MANSOUR FADIGA
|CONAKRY
|194
|X
|MOHAMED CAMARA
|EBAT
|390
|CFA ELHADJ IBRAHIMA CAMARA
|CONAKRY
|194
|X
|BOUBACAR SIDDY BARRY
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1073
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|194
|X
|ALHASSANE II CONDE
|KK IV
|681
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|194
|X
|AMADOU KALLO
|KK IV
|723
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|194
|X
|IBRAHIMA BAH
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1168
|FA-ELHADJ ISMAEL BAH
|CONAKRY
|194
|X
|IBRAHIMA DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1173
|FA-OUMAR BEN KHATTAB
|CONAKRY
|194
|X
|MARIAMA CIRE FOFANA
|ALMAMYA
|88
|F.A CHATEAU D'EAU
|CONAKRY
|215
|FATOUMATA CAMARA
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1115
|FA-ALHIDAYA ISLAMIQUE
|CONAKRY
|215
|X
|MOUSTAPHA KABA
|WAMY
|1328
|FA-ALHIDAYA ISLAMIQUE
|CONAKRY
|215
|X
|MATENGUE CAMARA
|EBAT
|347
|GS FA DAR-EL-TAWHID
|CONAKRY
|215
|X
|ALPHA AMADOU SOW
|WAMY
|1205
|FA-BADROUDINE
|CONAKRY
|215
|X
|M'MAH BANGOURA
|EBAT
|366
|COLLEGE HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY
|215
|X
|MAMADOU SADJO BAH
|WAMY
|1260
|FA-LYCEE SIMBAYA GARE
|CONAKRY
|215
|X
|ADAMA SEKOU KOUROUMA
|KK IV
|657
|BANTANKO MAREN
|CONAKRY
|215
|X
|MOHAMED ALY 2 CAMARA
|EBAT
|374
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|215
|X
|MOUSSA CONDE
|EBAT
|459
|HADJA KANINGBE SIDIBE
|CONAKRY
|215
|X
|IBRAHIMA BAH
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1167
|FA-DAROUL FIKR
|CONAKRY
|215
|X
|ABDOURAHIM DIALLO
|LYCEE FA MATAM
|112
|LYCEE FA MATAM
|CONAKRY
|215
|X
|AMADOU BOBO DIALLO
|COLLEGE-LAMBANYI(BM)
|1044
|FA-ELMOUTASSIMINE B
|CONAKRY
|215
|X
|MABINTY SOUMAH
|ALMAMYA
|85
|F.A CHATEAU D'EAU
|FARANAH
|1
|OUMAR BERETE
|TIRO
|107
|COLLEGE FRANCO ARABE TIRO
|KANKAN
|1
|ISSA DIABY
|LYCEE KOUNDIAN
|892
|COLLEGE DAROUL HADDIS
|ABIEN
|KANKAN
|2
|MOHAMED KAZALY CONDE
|DARUL KHALIL
|727
|DARUL KHALIL
|ABIEN
|KANKAN
|3
|KAB KEITA
|DARUL KHALIL
|636
|CANDIDAT LIBRE
|ABIEN
|KANKAN
|4
|MOHAMED DINOH
|TAÏBA CAMARA
|1116
|EL SEKOU CISSE
|ABIEN
|KANKAN
|5
|ABDULLAH CHERIF
|ALPHA YAYA DIALLO
|15
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|6
|OUSMANE KOUROUMA
|DARUL KHALIL
|789
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|7
|LONSENY BERETE
|DARUL KHALIL
|670
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|8
|ABDOULAYE BARRY
|DARUL KHALIL
|468
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|8
|X
|ISIAKA CONDE
|DARUL KHALIL
|624
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|10
|AMARA CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|71
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|10
|X
|FANTA MARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|121
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|12
|FACELY KEITA
|DARUL KHALIL
|583
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|13
|OUMAR SYLLA
|DARUL KHALIL
|553
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|14
|BAKARY KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|81
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|15
|KOUMBA SIDIBE
|TAÏBA CAMARA
|1062
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|16
|ZOUMANA SACKO
|LYCEE KOUNDIAN
|896
|COLLEGE DAROUL HADDIS
|KANKAN
|16
|X
|ZAKARIA DIANE
|DARUL KHALIL
|842
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|16
|X
|MARIAMA SOIRE
|ALPHA YAYA DIALLO
|278
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|16
|X
|MOUSSA CISSE
|TAÏBA CAMARA
|1140
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|20
|SARAN CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|407
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|21
|OUMAR DIALLO
|TAÏBA CAMARA
|1158
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|22
|ABASS DIANE
|ALPHA YAYA DIALLO
|1
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|22
|X
|ABOUBACAR NABE
|ALPHA YAYA DIALLO
|23
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|22
|X
|FATOUMATA DOUMBOUYA
|ALPHA YAYA DIALLO
|125
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|22
|X
|MOHAMADOU MAZARIYOU DIALLO
|DARUL KHALIL
|706
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|22
|X
|KEMO ABOU CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|199
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|27
|ALHASSANE SANGARE
|DARUL KHALIL
|522
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|28
|OUSMANE CONDE
|DARUL KHALIL
|785
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|28
|X
|LONCENY CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|234
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|28
|X
|AMARA CISSE
|DARUL KHALIL
|540
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|28
|X
|MOHAMED TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|320
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|28
|X
|ABOU DIANE
|ALPHA YAYA DIALLO
|29
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|28
|X
|MOUSSA MARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|359
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|28
|X
|ALPHA SACKO
|ALPHA YAYA DIALLO
|51
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|28
|X
|DAOUDA KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|101
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|28
|X
|ISMAIL SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|172
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|28
|X
|ISSA CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|173
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|28
|X
|KABA TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|180
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|28
|X
|SORY TOURE
|TAÏBA CAMARA
|1198
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|40
|IDRISSA CONDE
|DARUL KHALIL
|622
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|41
|ABOUBACAR BERETE
|ALPHA YAYA DIALLO
|16
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|41
|X
|IBRAHIMA DIALLO
|ALPHA YAYA DIALLO
|147
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|41
|X
|YOUSSOUF MARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|467
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|41
|X
|MOHAMED MACKA BAH
|TAÏBA CAMARA
|1126
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|45
|THIERNO SOULEYMANE SOW
|DARUL KHALIL
|835
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|45
|X
|IBRAHIMA KALIL KEÏTA
|DARUL KHALIL
|608
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|47
|MAHAMOUDOU ALPHA BAH
|ALPHA YAYA DIALLO
|236
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|47
|X
|MAMADY CISSE
|ALPHA YAYA DIALLO
|249
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|47
|X
|MOHAMED DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|299
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|47
|X
|BANGALY CHERIF
|ALPHA YAYA DIALLO
|82
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|47
|X
|LAMINE DIANE
|DARUL KHALIL
|653
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|47
|X
|FETEKE SANOH
|ALPHA YAYA DIALLO
|129
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|53
|MAMOUDOU DIANE
|DARUL KHALIL
|692
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|54
|LAMINE KABA
|DARUL KHALIL
|655
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|55
|MAMADI KEFING DIANE
|DARUL KHALIL
|673
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|56
|LANCEÏ CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|215
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|LANCINE KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|222
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|AMADOU SACKO
|LYCEE PATHE DIALLO
|904
|COLLEGE FA MANDIANA
|KANKAN
|56
|X
|LAYE MAMOUDOU SIDIBE
|ALPHA YAYA DIALLO
|232
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|SEKOUBA CAMARA
|DARUL KHALIL
|806
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|56
|X
|ABOU DOMANY CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|30
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|56
|X
|ABDOURAHAMANE KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|13
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|MOUSSA MANSARE
|DARUL KHALIL
|754
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|56
|X
|BANDJOU OULARE
|DARUL KHALIL
|558
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|56
|X
|FATOUMATA CAMARA
|DARUL KHALIL
|593
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|56
|X
|BANGALY CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|83
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|SEKOU FOFANA
|ALPHA YAYA DIALLO
|422
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|KABOU DOUMBOUYA
|DARUL KHALIL
|637
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|56
|X
|IBRAHIMA CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|144
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|IBRAHIMA DIANE
|ALPHA YAYA DIALLO
|148
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|ABOUBACAR CISSE
|DARUL KHALIL
|488
|DAROUL HADITH 4
|KANKAN
|56
|X
|KABA SACKO
|ALPHA YAYA DIALLO
|179
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|56
|X
|IBRAHIM TRAORE
|DARUL KHALIL
|621
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|74
|MALEY DIAKITE
|LYCEE PATHE DIALLO
|918
|COLLEGE FA MANDIANA
|KANKAN
|74
|X
|MOUSSA TRAORE
|DARUL KHALIL
|756
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|74
|X
|FRANCEDY CONDE
|DARUL KHALIL
|602
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|74
|X
|MOHAMED KOITA
|TAÏBA CAMARA
|1121
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|74
|X
|MAMADOU DJAN BALDE
|TAÏBA CAMARA
|1087
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|79
|YOUSSOUF KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|466
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|80
|MAMADY FADIGA
|ALPHA YAYA DIALLO
|257
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|80
|X
|BANDJOU SAGNO
|DARUL KHALIL
|559
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|80
|X
|MAGAN CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1071
|ABDOULAYE TRAORE
|KANKAN
|80
|X
|ALY DABO
|DARUL KHALIL
|530
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|80
|X
|OUMAR IBRAHIM CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|385
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|80
|X
|ABOUBACAR SIDIKI DOUKOURE
|ALPHA YAYA DIALLO
|26
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|80
|X
|IBRAHIMA DIALLO
|DARUL KHALIL
|606
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|80
|X
|FODE SACKO
|ALPHA YAYA DIALLO
|134
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|80
|X
|SEKOUBA KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|412
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|80
|X
|FATOUMATA DIALLO
|ALPHA YAYA DIALLO
|124
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|80
|X
|ALHASSANE KEITA
|DARUL KHALIL
|520
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|80
|X
|DJANKOBA KONATE
|DARUL KHALIL
|577
|DAROUL HADITH 4
|KANKAN
|80
|X
|OUSMANE TRAORE
|TAÏBA CAMARA
|1167
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|80
|X
|MOHAMED FOFANA
|DARUL KHALIL
|716
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|80
|X
|MOUSSA DOUMBOUYA
|DARUL KHALIL
|747
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|95
|MOHAMED CISSE
|ALPHA YAYA DIALLO
|294
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|95
|X
|FANTA 1 KOITA
|TAÏBA CAMARA
|1018
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|95
|X
|ISSIAGA BAYO
|DARUL KHALIL
|626
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|98
|IBRAHIME DIAKITE
|LYCEE PATHE DIALLO
|914
|COLLEGE FA MANDIANA
|KANKAN
|98
|X
|MAMADY DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|253
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|MAMOUDOU AMARA KANTE
|ALPHA YAYA DIALLO
|266
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|ABDOURAHAMANE BAH
|DARUL KHALIL
|480
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|98
|X
|MOHAMED TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|323
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|ABDOURAMANE DRAME
|ALPHA YAYA DIALLO
|14
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|MOHAMED SAVANE
|DARUL KHALIL
|729
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|98
|X
|ALY 1 KOUROUMA
|DARUL KHALIL
|528
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|98
|X
|ABOUBACAR DIALLO
|ALPHA YAYA DIALLO
|19
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|ALHASSANE BERETE
|ALPHA YAYA DIALLO
|44
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|AÏCHA BAH
|TAÏBA CAMARA
|968
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|98
|X
|ARAFAN KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|75
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|SANAGBE TOUNKARA
|TAÏBA CAMARA
|1175
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|98
|X
|LAMINE CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1064
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|98
|X
|KADIATOU DIALLO
|DARUL KHALIL
|639
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|98
|X
|ELHADJ SAMAH KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|116
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|SIAKA CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|428
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|HAROUNE CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|139
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|YAKOUBA SIDIBE
|ALPHA YAYA DIALLO
|464
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|MAMOUDOU KOUROUMA
|DARUL KHALIL
|695
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|98
|X
|KALIL DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|185
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|98
|X
|KALIL KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|186
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|98
|X
|LAMINE CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|207
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|121
|MAMADI GNALEN CONDE
|COLLEGE SOUNDIATA
|863
|COLLEGE
BALATO FA
|KANKAN
|122
|OUMAR KOULIBALY
|TAÏBA CAMARA
|1162
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|123
|OUSMANE SACKO
|DARUL KHALIL
|793
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|123
|X
|YAMOUDOU KANTE
|DARUL KHALIL
|836
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|123
|X
|SOULEYMANE KABA
|DARUL KHALIL
|831
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|123
|X
|ABOUBACAR ALPHA CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|947
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|123
|X
|OUMAR SACKO
|ALPHA YAYA DIALLO
|388
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|123
|X
|KARIFA KANTE
|TAÏBA CAMARA
|1059
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|123
|X
|IBRAHIMA SORY SOW
|DARUL KHALIL
|616
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|123
|X
|MAMOUDOU MAGASSOUBA
|TAÏBA CAMARA
|1101
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|131
|LAYE DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|231
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|131
|X
|ABOU DIAWARA
|TAÏBA CAMARA
|956
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|133
|MAMADI SACKO
|LYCEE KOUNDIAN
|893
|COLLEGE DAROUL HADDIS
|KANKAN
|133
|X
|SEKOU SIDIBE
|DARUL KHALIL
|814
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|133
|X
|MAMADY CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|251
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|SEKOUBA CAMARA
|DARUL KHALIL
|807
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|133
|X
|SORY CISSE
|DARUL KHALIL
|826
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|133
|X
|MAMOUDOU CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|267
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|SOULEYMANE DIAKITE
|DARUL KHALIL
|830
|DAR-SHARIAT
|KANKAN
|133
|X
|MOUSSA CONDE
|DARUL KHALIL
|741
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|133
|X
|ABOUBACAR DIAWARA
|TAÏBA CAMARA
|951
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|133
|X
|MOHAMED SEKOU CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|318
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|ABOUBACAR CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|17
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|ABOUBACAR DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|18
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|ADAMA CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|35
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|ALY KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|59
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|133
|X
|ABOUBACAR DIALLO
|ALPHA YAYA DIALLO
|20
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|ALY KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|60
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|BANGALY CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|84
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|LONCENY CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1067
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|133
|X
|DJAKA TALIBY KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|104
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|133
|X
|FATOUMATA SOW
|ALPHA YAYA DIALLO
|128
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|133
|X
|YAKOUBA SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|463
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|IBRAHIME KALIL TOURE
|ALPHA YAYA DIALLO
|165
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|IBRAHIME KALLO
|ALPHA YAYA DIALLO
|166
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|133
|X
|MOHAMED DOUKOURE
|DARUL KHALIL
|712
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|157
|LANCEI KEITA
|COLLEGE SOUNDIATA
|862
|NOUR-ISLAM FA
|KANKAN
|157
|X
|ABDOULAYE KEITA
|DARUL KHALIL
|473
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|157
|X
|ALY KEITA
|DARUL KHALIL
|532
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|157
|X
|MAMADI KAMISSOKO
|TAÏBA CAMARA
|1078
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|157
|X
|OUSMANE OUMAR KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|398
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|157
|X
|SANDALY KEITA
|TAÏBA CAMARA
|1176
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|157
|X
|TENEN DANSSOKO
|TAÏBA CAMARA
|1202
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|157
|X
|SOULEYMANE KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|449
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|157
|X
|MARIAME DJOULDE BARRY
|DARUL KHALIL
|700
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|166
|MOHAMED DIANE
|LYCEE KOUNDIAN
|894
|COLLEGE DAROUL HADDIS
|KANKAN
|166
|X
|OUSMANE BERETE
|DARUL KHALIL
|782
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|SEKOU KOULIBALY
|DARUL KHALIL
|813
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|MAMADY KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|259
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|ABDOULAYE KEITA
|DARUL KHALIL
|472
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|ABDOUL AZIZ KABA
|DARUL KHALIL
|476
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|MOHAMED KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|311
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|ADAMA DIALLO
|DARUL KHALIL
|504
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|MAMADY CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|248
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|BOUBACAR KEÏTA
|DARUL KHALIL
|570
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|ADAMA 1 KAMISSOKO
|TAÏBA CAMARA
|959
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|166
|X
|ALY ABDOULAYE CONDE
|DARUL KHALIL
|529
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|166
|X
|ALY MAMOUDOU CONDE
|DARUL KHALIL
|533
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|166
|X
|FATOUMATA KOULIBALY
|ALPHA YAYA DIALLO
|126
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|ALY TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|62
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|AMADOU TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|69
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|BACHIR SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|80
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|SALIAN DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|404
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|SARAN KANTE
|ALPHA YAYA DIALLO
|408
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|KARIFA BERETE
|ALPHA YAYA DIALLO
|195
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|DJOUME DOUMBOUYA
|ALPHA YAYA DIALLO
|114
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|SIAKA DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|429
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|MAMOUDOU SACKO
|TAÏBA CAMARA
|1102
|MOHAMED SANOH
|KANKAN
|166
|X
|SARAN SANOH
|TAÏBA CAMARA
|1179
|MOHAMED SANOH
|KANKAN
|166
|X
|MAMADOU SIDIBE
|DARUL KHALIL
|683
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|166
|X
|ABOUBACAR FOFANA
|DARUL KHALIL
|494
|DAROUL HADITH 4
|KANKAN
|166
|X
|KABA NANKOUMAN KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|178
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|166
|X
|MAMADOU BARRY
|TAÏBA CAMARA
|1086
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|194
|BERETE DOUMBOUYA
|TAÏBA CAMARA
|1004
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|195
|MAMADI DJOUBATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|239
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|195
|X
|ABDOUL KARIM KONATE
|DARUL KHALIL
|478
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|195
|X
|MOHAMED KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|305
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|195
|X
|FODE SIDIBE
|DARUL KHALIL
|600
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|195
|X
|MAMADY KEITA
|TAÏBA CAMARA
|1091
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|195
|X
|IBRAHIM SIDIBE
|DARUL KHALIL
|620
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|195
|X
|SAIDOU FADIGA
|ALPHA YAYA DIALLO
|402
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|195
|X
|SEKOU CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|415
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|195
|X
|SEKOUBA SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|414
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|195
|X
|SIRADJAN KONATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|437
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|195
|X
|ALPHA CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|980
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|195
|X
|MAMADI TRAORE
|TAÏBA CAMARA
|1084
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|195
|X
|SIDIKI DIALLO
|TAÏBA CAMARA
|1190
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|208
|BOH LONCENY KABA
|DARUL KHALIL
|568
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|208
|X
|LAMINE TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|213
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|210
|OUMOU BARRY
|DARUL KHALIL
|777
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|211
|MAMADI SACKO
|ALPHA YAYA DIALLO
|244
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|212
|SIDIKI CONDE
|DARUL KHALIL
|817
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|213
|SIDIKI KANTE
|DARUL KHALIL
|820
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|214
|ALASSANE CONDE
|DARUL KHALIL
|518
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|215
|BALLA CONDE
|COLLEGE SOUNDIATA
|853
|NOUR-ISLAM FA
|KANKAN
|216
|BAKARY CONDE
|DARUL KHALIL
|556
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|217
|ZENABOU TRAORE
|TAÏBA CAMARA
|1214
|ABDOULAYE TRAORE
|KANKAN
|218
|MOHAMED KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|310
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|219
|MOHAMED LAMINE NAITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|316
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|220
|ANSOUMANE KOULIBALY
|TAÏBA CAMARA
|995
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|221
|HAWA CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1034
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|222
|ABOUBACAR KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|21
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|223
|OUSMANE KOUYATE
|DARUL KHALIL
|790
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|224
|ALAMA KONATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|41
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|225
|FANTA KABA
|DARUL KHALIL
|586
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|226
|FANTA KABA
|DARUL KHALIL
|587
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|227
|ABOUBACAR YARRA
|TAÏBA CAMARA
|955
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|228
|FATOUMATA BARRY
|DARUL KHALIL
|592
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|229
|OUSMANE SIDIBE
|ALPHA YAYA DIALLO
|399
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|230
|OUSMANE KANTE
|ALPHA YAYA DIALLO
|394
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|231
|SAYON KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|410
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|232
|SEKOU DABO
|ALPHA YAYA DIALLO
|418
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|233
|SIDIKI MARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|434
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|234
|LANCEI CAMARA
|DARUL KHALIL
|658
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|235
|IBRAHIME CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|161
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|236
|MARIAME IDRISSA CAMARA
|DARUL KHALIL
|701
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|237
|SOUMAILA CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|453
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|238
|ABOUBACAR KEITA
|TAÏBA CAMARA
|953
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|239
|DRAMANE KABA
|DARUL KHALIL
|581
|DAROUL HADITH 4
|KANKAN
|240
|SAYON WOULARE
|DARUL KHALIL
|802
|DAROUL HADITH 4
|KANKAN
|241
|SEYDOU TRAORE
|DARUL KHALIL
|816
|DAROUL HADITH 4
|KANKAN
|242
|MOUSSA TRAORE
|DARUL KHALIL
|757
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|243
|IBRAHIMA KALILOU KANTE
|DARUL KHALIL
|609
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|243
|X
|MAMADOU CAMARA
|DARUL KHALIL
|679
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|245
|BANGALY KABA
|TAÏBA CAMARA
|1001
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|245
|X
|NOUHAN KANTE
|ALPHA YAYA DIALLO
|372
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|245
|X
|OUSMANE SIDIBE
|ALPHA YAYA DIALLO
|400
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|245
|X
|SAKO KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|403
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|245
|X
|IBRAHIMA KANIE
|DARUL KHALIL
|611
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|245
|X
|SEKOU CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|417
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|245
|X
|SEKOU FOFANA
|ALPHA YAYA DIALLO
|423
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|245
|X
|SIDAFA DIAKITE
|ALPHA YAYA DIALLO
|430
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|245
|X
|SIDIKI DOUKOURE
|ALPHA YAYA DIALLO
|433
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|245
|X
|MAMADI SOUARE
|DARUL KHALIL
|676
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|245
|X
|MAMADOU BOBO BARRY
|DARUL KHALIL
|678
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|245
|X
|TALIBY KANTE
|ALPHA YAYA DIALLO
|457
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|245
|X
|IBRAHIME SAVANE
|TAÏBA CAMARA
|1043
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|258
|OUMAR FARO
|DARUL KHALIL
|774
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|SIDIKI KABA
|DARUL KHALIL
|819
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|258
|X
|SORY KOUROUMA
|DARUL KHALIL
|829
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|BANGALY KOMAH
|DARUL KHALIL
|564
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|258
|X
|ALHASSANE CONDE
|DARUL KHALIL
|519
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|ABOU SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|32
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|FADJOUNKOU KEITA
|TAÏBA CAMARA
|1014
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|258
|X
|AMADOU BEAVOGUI
|DARUL KHALIL
|534
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|ALY BADARA DIABY
|ALPHA YAYA DIALLO
|53
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|DAYE KABA
|DARUL KHALIL
|575
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|ALY TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|63
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|ADAMA CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|960
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|258
|X
|LAYE MAMADY TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|233
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|OUMAR MOUHAMED KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|387
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|BATANOU FOFANA
|ALPHA YAYA DIALLO
|88
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|BILALI SIDIBE
|ALPHA YAYA DIALLO
|89
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|SEKOU BAMBA
|ALPHA YAYA DIALLO
|413
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|KASSIM DOUMBOUYA
|DARUL KHALIL
|651
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|TIDJANE OUEDRAGO
|ALPHA YAYA DIALLO
|458
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|IBRAHIMA KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|153
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|KALILOU KANTE
|ALPHA YAYA DIALLO
|189
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|258
|X
|KARIM SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|196
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|258
|X
|LAMINE KONATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|206
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|281
|LAYE CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|230
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|281
|X
|MOHAMED LAMINE KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|315
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|281
|X
|THIERNO SAÏDOU BAH
|DARUL KHALIL
|834
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|281
|X
|AMARA SYLLA
|TAÏBA CAMARA
|994
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|281
|X
|ADAMA SIDIBE
|ALPHA YAYA DIALLO
|37
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|281
|X
|BOH LANCINE KABA
|DARUL KHALIL
|567
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|281
|X
|NEMATOULAYE TALIBY KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|370
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|281
|X
|OUMAR CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|380
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|281
|X
|OUMAR CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|381
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|281
|X
|IBRAHIMA SIDIBE
|DARUL KHALIL
|614
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|281
|X
|FATOUMATA CISSE
|TAÏBA CAMARA
|1024
|EL YOUSSOUF KOULIBALY
|KANKAN
|281
|X
|AISSETOU DOUMBOUYA
|TAÏBA CAMARA
|970
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|281
|X
|KARAMO CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1054
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|294
|LANCINE DIAWARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|219
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|294
|X
|AMINATA DOUMBOUYA
|DARUL KHALIL
|545
|DAR-SHARIAT
|KANKAN
|294
|X
|LANCINE SAVANE
|ALPHA YAYA DIALLO
|223
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|294
|X
|OUSMANE SAVANE
|DARUL KHALIL
|795
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|294
|X
|MAMADI KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|242
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|294
|X
|MOHAMED FODE MARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|301
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|294
|X
|MOHAMED KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|303
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|294
|X
|AICHA FOFANA
|DARUL KHALIL
|513
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|294
|X
|AMARA CONDE
|DARUL KHALIL
|541
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|294
|X
|MOUSSA KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|352
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|294
|X
|MOHAMED SOUARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|298
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|294
|X
|FAMAN DOUMBOUYA
|DARUL KHALIL
|584
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|294
|X
|BALLA II KEITA
|TAÏBA CAMARA
|999
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|294
|X
|AYOUBA SIDIBE
|ALPHA YAYA DIALLO
|78
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|294
|X
|OUMAR SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|389
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|294
|X
|IDRISSA KEÏTA
|DARUL KHALIL
|623
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|294
|X
|OUMAR CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1156
|MOHAMED SANOH
|KANKAN
|294
|X
|GASSIM KOUYATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|135
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|294
|X
|KARIFA CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1058
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|294
|X
|NAMANDJAN KEÏTA
|DARUL KHALIL
|761
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|294
|X
|NAMORY SACKO
|DARUL KHALIL
|762
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|294
|X
|ABOUBACAR KANTE
|DARUL KHALIL
|495
|DAR-SHARIAT
|KANKAN
|316
|OUMAR DIALLO
|DARUL KHALIL
|772
|GSP-ESSAFA
|KANKAN
|317
|ABDOURAHAMANE DJANKO
|DARUL KHALIL
|483
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|317
|X
|ABDOURAHAMANE CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|10
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|317
|X
|AMADOU CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|988
|EL SEKOU CISSE
|KANKAN
|317
|X
|MOUSSA KONATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|357
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|317
|X
|OUMAR ABDOULAYE KANTE
|ALPHA YAYA DIALLO
|377
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|317
|X
|ADAMA KOULIBALY
|TAÏBA CAMARA
|966
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|317
|X
|IBRAHIM CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1041
|EL SEKOU DOUKOURE
|KANKAN
|317
|X
|BAOULEN KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|87
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|317
|X
|SAYON KOULIBALY
|ALPHA YAYA DIALLO
|409
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|317
|X
|MAMOUDOU KEITA
|DARUL KHALIL
|681
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|317
|X
|YACOUBA SACKO
|ALPHA YAYA DIALLO
|461
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|317
|X
|SEKOU CAMARA
|TAÏBA CAMARA
|1186
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|329
|MAMOUDOU KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|270
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|329
|X
|ABDOULAYE CONDE
|DARUL KHALIL
|470
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|329
|X
|MOHAMED CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|296
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|329
|X
|ABDOULAYE MARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|4
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|329
|X
|MORIOULEN KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|325
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|329
|X
|MOUSSA CHERIF
|ALPHA YAYA DIALLO
|346
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|329
|X
|MOUSSA KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|353
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|329
|X
|MOUSSA KERA
|ALPHA YAYA DIALLO
|355
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|329
|X
|DJENEBA TOURE
|ALPHA YAYA DIALLO
|106
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|329
|X
|FODE OULARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|133
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|329
|X
|ABDOUL KARIM KOULIBALY
|TAÏBA CAMARA
|943
|TAIBA CAMARA
|KANKAN
|329
|X
|IDRISSA KONATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|170
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|329
|X
|MOHAMED FODE CAMARA
|DARUL KHALIL
|714
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|329
|X
|MORIBA KABA
|DARUL KHALIL
|734
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|329
|X
|SEKOUBA BERETE
|DARUL KHALIL
|805
|DAROUL HADITH 4
|KANKAN
|329
|X
|KOUNADY SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|205
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|345
|MAMOUDOU KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|269
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|345
|X
|MARIAME OULARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|281
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|345
|X
|MOUSSA CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|348
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|345
|X
|MOUSSA CONDE
|DARUL KHALIL
|743
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|345
|X
|LAMINE SOUARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|212
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|350
|MARIAME TRAORE
|ALPHA YAYA DIALLO
|284
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|350
|X
|MOUCTAR KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|341
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|350
|X
|MOUSSA CAMARA
|ALPHA YAYA DIALLO
|344
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|350
|X
|MOUSSA KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|354
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|350
|X
|MOHAMED ABDOULAYE CONDE
|ALPHA YAYA DIALLO
|287
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|350
|X
|MOUSSA FARO
|DARUL KHALIL
|749
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|356
|MARIAME KEITA
|ALPHA YAYA DIALLO
|279
|CANDIDAT LIBRE
|KANKAN
|356
|X
|MOHAMED KONATE
|ALPHA YAYA DIALLO
|308
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|356
|X
|BANGALY KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|85
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|356
|X
|LAMINE KALLE
|DARUL KHALIL
|656
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|360
|MORY ALPHA SANGARE
|ALPHA YAYA DIALLO
|326
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|360
|X
|AMARA KABA
|ALPHA YAYA DIALLO
|74
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|360
|X
|LANCINE KOUROUMA
|ALPHA YAYA DIALLO
|91
|ALPHA.Y.DIALLO
|KANKAN
|360
|X
|KARAMO KOUROUMA
|DARUL KHALIL
|649
|DARUL KHALIL
|KANKAN
|360
|X
|FOUSENY CISSE
|DARUL KHALIL
|601
|CANDIDAT LIBRE
|KINDIA
|1
|SALIOU CISSE
|LYCEE MANEAH
|224
|COLLEGE FA COYAH
|ABIEN
|KINDIA
|2
|MAMADOU BHOYE BARRY
|COLLEGE DE L'AMITIE
|461
|GS/FA NOUROUL ISLAM
|ABIEN
|KINDIA
|2
|X
|MAMADOU ALPHA BAH
|LE SANNOU
|45
|BOUROUWAL TAPPEYAH
|ABIEN
|KINDIA
|4
|DAOUDA CAMARA
|LYCEE MAFERINYAH
|641
|GS AMINE CAMARA
|KINDIA
|5
|M'BEMBA ADAMA DOUMBOUYA
|EP MANQUEPAS
|1001
|BALABID
|KINDIA
|6
|MAMADOU MADJOU DIALLO
|COLLEGE DE L'AMITIE
|469
|GS/FA ELMOUTASSIMINE
|KINDIA
|7
|MAMADOU OURY BARRY
|COLLEGE DE L'AMITIE
|472
|GS/FA NOUROUL ISLAM
|KINDIA
|8
|ALSENY SYLLA
|LYCEE MAFERINYAH
|639
|GS AMINE CAMARA
|KINDIA
|8
|X
|ABDOULAYE YOULA
|LYCEE MAFERINYAH
|628
|COLLEGE TAWFIQUE
|KINDIA
|10
|MOHAMED LAMINE TOURE
|LYCEE MAFERINYAH
|661
|GS AMINE CAMARA
|KINDIA
|11
|ABDOURAHMANE SOUDAISSE DIALLO
|COLLEGE DE L'AMITIE
|264
|GS/FA ELMOUTASSIMINE
|KINDIA
|11
|X
|ISMAEL DIALLO
|EP MANQUEPAS
|939
|LFA
|KINDIA
|11
|X
|LAMINE DIAKITE
|LE SANNOU
|40
|ALY BOUN ABI TOLIB
|KINDIA
|14
|MAMADOU SAYDOU DIALLO
|LYCEE FORECARIAH
|713
|LYCEE COLLEGE FA
|KINDIA
|15
|ALIA TOURE
|LYCEE MAFERINYAH
|635
|GS AMINE CAMARA
|KINDIA
|16
|IBRAHIMA BANGOURA
|LYCEE MAFERINYAH
|647
|COLLEGE TAWFIQUE
|KINDIA
|17
|SAIDOU I TOURE
|LYCEE FORECARIAH
|739
|LYCEE COLLEGE FA
|KINDIA
|18
|AMARA BANGOURA
|LYCEE MAFERINYAH
|640
|GS AMINE CAMARA
|KINDIA
|18
|X
|SEKOU CAMARA
|LYCEE FORECARIAH
|742
|LYCEE COLLEGE FA
|KINDIA
|18
|X
|NIMATOULAYE DIALLO
|LE SANNOU
|65
|ALY BOUN ABI TOLIB
|KINDIA
|21
|ABDOULAYE YARIE CISSE
|LYCEE MAFERINYAH
|627
|COLLEGE TAWFIQUE
|KINDIA
|22
|ABOUBACAR AMINE CAMARA
|LYCEE MAFERINYAH
|630
|GS AMINE CAMARA
|KINDIA
|22
|X
|MOHAMED DIAKHABY
|EP MANQUEPAS
|1022
|LFA
|KINDIA
|22
|X
|BOUBACAR SIDY BARRY
|COLLEGE DE L'AMITIE
|365
|GS/FA NOUROUL ISLAM
|KINDIA
|22
|X
|ROUGUIATA DIALLO
|COLLEGE DE L'AMITIE
|574
|GS/FA NOUROUL ISLAM
|KINDIA
|26
|FODE FOFANA
|LYCEE FORECARIAH
|694
|LYCEE COLLEGE FA
|KINDIA
|26
|X
|IBRAHIMA DIABY
|EP MANQUEPAS
|906
|BALABID
|KINDIA
|28
|ABDOUL HAMIDE BARRY
|COLLEGE DE L'AMITIE
|260
|GS/FA ELMOUTASSIMINE
|KINDIA
|28
|X
|SIDY BAH
|LYCEE FORECARIAH
|744
|LYCEE COLLEGE FA
|KINDIA
|28
|X
|AISSATOU RAMADANE BAH
|COLLEGE DE L'AMITIE
|301
|GS/FA NOUROUL ISLAM
|KINDIA
|28
|X
|KADIATOU DIALLO
|COLLEGE DE L'AMITIE
|447
|GS/FA NOUROUL ISLAM
|LABE
|1
|ABOUBACRY BARRY
|GS BHOUNDOU GANDAL
|4
|FA TATA 1
|BIEN
|LABE
|2
|ABDOUL WAHAB SY
|EP MALI 2
|83
|COLLEGE MALI FA
|ABIEN
|LABE
|3
|AISSATOU DIALLO
|GS BHOUNDOU GANDAL
|10
|LYCEE FA
|ABIEN
|LABE
|4
|MAMADOU MOUCTAR BALDE
|FATAKO FA
|178
|FA.KOIN
|ABIEN
|LABE
|5
|MAMADOU HANAFIOU DIALLO
|GS BHOUNDOU GANDAL
|37
|FA TATA 1
|LABE
|5
|X
|ALPHA OUMAR DIALLO
|EP MALI 2
|89
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|7
|FATOUMATA BARRY
|EP MALI 2
|99
|CANDIDAT LIBRE
|LABE
|7
|X
|SALIMATOU BARRY
|EP MALI 2
|132
|CANDIDAT LIBRE
|LABE
|9
|FATOUMATA BINTA BARRY
|EP MALI 2
|100
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|10
|MOHAMED GOUMBO MAGANE
|GS BHOUNDOU GANDAL
|53
|NASROUL ISLAMI
|LABE
|10
|X
|SOUMAYATOU DIALLO
|EP MALI 2
|133
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|12
|HALIMATOU DIALLO
|EP MALI 2
|107
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|13
|FATOUMATA SIRIFOU KANTE
|GS BHOUNDOU GANDAL
|26
|NASROUL ISLAMI
|LABE
|13
|X
|ABOUBACAR BARRY
|EP MALI 2
|84
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|13
|X
|ABDOULAYE BARRY
|FATAKO FA
|161
|FA.KOIN
|LABE
|16
|MAMADOU YOUNOUSSA DIALLO
|EP MALI 2
|125
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|17
|IDIRISSA SOW
|FATAKO FA
|171
|FA.KOIN
|LABE
|18
|AMADOU OURY BALDE
|FATAKO FA
|163
|FA.KOIN
|LABE
|19
|BOUBACAR DIALLO
|EP MALI 2
|96
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|20
|HALIMATOU DIALLO
|EP MALI 2
|109
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|21
|MAMADOU HADY DIALLO
|EP PETEL FA
|75
|COLLEGE GSM FA
|LABE
|21
|X
|ALHASSANE DIALLO
|EP MALI 2
|88
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|21
|X
|MARIAMA OUMOU BARRY
|EP MALI 2
|126
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|24
|MAMADOU SARIFOU DIALLO
|GS BHOUNDOU GANDAL
|47
|CANDIDAT LIBRE
|LABE
|24
|X
|ALPHA OUMAR DIALLO
|EP MALI 2
|90
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|24
|X
|FATOUMATA BINTA KANTE
|EP MALI 2
|103
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|27
|FATOUMATA BINTA DIALLO
|EP MALI 2
|102
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|28
|DAOUDA DIALLO
|EP MALI 2
|97
|CANDIDAT LIBRE
|LABE
|29
|AISSATOU KAIRY DIALLO
|EP PETEL FA
|63
|COLLEGE GSM FA
|LABE
|30
|BINTOU DIABY
|GS BHOUNDOU GANDAL
|17
|LYCEE FA
|LABE
|31
|AHMADOU ABDOULAYE CISSE
|GS BHOUNDOU GANDAL
|7
|FA TATA 1
|LABE
|32
|DJIBRIL DRAME
|GS BHOUNDOU GANDAL
|20
|CANDIDAT LIBRE
|LABE
|32
|X
|MAMADOU SANOUSSY BARRY
|GS BHOUNDOU GANDAL
|46
|FA TATA 1
|LABE
|34
|MARIAMA DIALLO
|GS BHOUNDOU GANDAL
|51
|LYCEE FA
|LABE
|35
|MAMADOU MOUDJITABA BAH
|GS BHOUNDOU GANDAL
|40
|LYCEE FA
|LABE
|35
|X
|ABDOUL SALAM DIALLO
|EP MALI 2
|82
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|35
|X
|FATOUMATA LAMARANA BARRY
|EP MALI 2
|104
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|38
|HADJA MARIAMA DIALLO
|EP MALI 2
|105
|COLLEGE MALI FA
|LABE
|38
|X
|OUSMANE DIALLO
|EP MALI 2
|128
|COLLEGE MALI FA
|MAMOU
|1
|AISSATOU DIALLO
|GS W. MACAULEY
|241
|ALHOUDA
|ABIEN
|MAMOU
|2
|AMADOU OURY BAH
|GS W. MACAULEY
|244
|ALHOUDA
|ABIEN
|MAMOU
|3
|MAMADOU SALIOU DIALLO
|UNION
|180
|UNION
|MAMOU
|4
|MAMADOU BAILO BARRY
|LYCEE FETO
|271
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|5
|BOUBACAR BAH
|LYCEE FETO
|266
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|6
|KHADIDIATOU BARRY
|GS W. MACAULEY
|255
|ALHOUDA
|MAMOU
|7
|AISSATOU 1 BAH
|LYCEE FETO
|264
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|8
|ABDOULAYE 2 BAH
|LYCEE FETO
|263
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|9
|ALPHA AMADOU DIALLO
|GS W. MACAULEY
|243
|ALHOUDA
|MAMOU
|10
|MAMADOU KOUROU DIALLO
|LYCEE FETO
|272
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|10
|X
|MAMADOU CIRE SOW
|UNION
|155
|LYCEE DAR-ES-SALAM
|MAMOU
|10
|X
|MAMADOU LAMARANA DIALLO
|UNION
|169
|LYCEE DAR-ES-SALAM
|MAMOU
|10
|X
|MAMADOU FALILOU DIALLO
|UNION
|161
|UNION
|MAMOU
|14
|ALPHA ISSAGHA BAH
|LYCEE FETO
|265
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|15
|DJEINABOU BAH
|LYCEE FETO
|267
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|15
|X
|AMADOU TAHIROU SOW
|UNION
|55
|LYCEE DAR-ES-SALAM
|MAMOU
|17
|HOULAYMATOU BAH
|GS W. MACAULEY
|253
|ALHOUDA
|MAMOU
|17
|X
|ELHADJ SADOU BARRY
|UNION
|75
|UNION
|MAMOU
|19
|AMADOU TAHIROU BARRY
|UNION
|54
|UNION
|MAMOU
|20
|DJEINABOU 1 BARRY
|GS W. MACAULEY
|247
|GUEME 1
|MAMOU
|20
|X
|MAMADOU BAH
|LYCEE FETO
|270
|EL MOUTASSIMINE
|MAMOU
|20
|X
|ALPHA ISSIAGUA DIALLO
|UNION
|38
|UNION
|MAMOU
|23
|MAMADOU ALIMOU DIALLO
|UNION
|141
|UNION
|MAMOU
|24
|BOUBACAR DIALLO
|GS W. MACAULEY
|246
|ALHOUDA
|MAMOU
|25
|ALHASSANE DIALLO
|UNION
|34
|DAROUL
|N'ZEREKORE
|1
|MOUSSA CONDE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|512
|OUMIL MOUMININA AICHA
|N'ZEREKORE
|2
|MAMADI SANOH
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|421
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|3
|MOUSSA CISSE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|510
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|4
|MOHAMED KEITA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|473
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|4
|X
|MOHAMED KEITA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|474
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|4
|X
|MOHAMED CAMARA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|455
|G/S OUMAR BEN A AZIZ
|N'ZEREKORE
|7
|MOUSSA KEITA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|517
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|7
|X
|IBRAHIMA CONDE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|330
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|9
|MAMADOU CAMARA
|LYCEE J.B.TITO
|105
|TAGHADOUM
|N'ZEREKORE
|10
|MAMOUDOU MAGASSOUBA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|441
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|10
|X
|ABDOUL KARIME CISSE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|224
|IBADOU RAHMANE
|N'ZEREKORE
|12
|MAMOUDOU DOUMBOUYA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|438
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|12
|X
|ZAKARIA KANTE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|618
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|12
|X
|MOHAMED KARAMO TRAORE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|472
|IBADOU RAHMANE
|N'ZEREKORE
|12
|X
|MOHAMED DABO
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|462
|G/S OUMAR BEN A AZIZ
|N'ZEREKORE
|16
|OUMAR TOURE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|544
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|16
|X
|MOHAMED DABO
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|461
|IBADOU RAHMANE
|N'ZEREKORE
|18
|SOULEYMANE 2 CAMARA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|598
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|19
|MAIMOUNATOU KEITA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|413
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|20
|MORI KOUROUMA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|498
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|20
|X
|BILLI CONDE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|298
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|20
|X
|KABA MAGASSOUBA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|367
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|20
|X
|MAFATA KOUROUMA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|410
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|24
|MOUSSA TRAORE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|525
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|24
|X
|SAYON KOUROUMA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|563
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|24
|X
|MOUSSA SACKO
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|522
|OUMIL MOUMININA AICHA
|N'ZEREKORE
|24
|X
|ISMAEL KOUROUMA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|355
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|24
|X
|MADOU KALLE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|409
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|MAMADY KONATE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|434
|COLEGE FA-PUBLIC
|N'ZEREKORE
|29
|X
|MOHAMED CONDE 2
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|460
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|X
|MOUSSA TOUNKARA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|524
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|X
|SANDALY BERETE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|561
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|X
|SEKOU CISSE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|568
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|X
|YAKOUBA SANGARE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|608
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|X
|THIERNO SAVANE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|603
|IBADOU RAHMANE
|N'ZEREKORE
|29
|X
|ALASSANE DIALLO
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|258
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|X
|FAKOUMAN KOUROUMA
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|313
|SABIL NADJA
|N'ZEREKORE
|29
|X
|KABINE KONATE
|EP-N'ZEBELA TOKPA
|370
|SABIL NADJA