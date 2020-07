Journée prolifique pour deux joueurs du Syli National de Guinée en Suisse et en Angleterre. Mohamed Ali Camara s’est offert un but avec les Young Boys pendant que Naby Keita délivrait la balle de match à Sadio Mané pour la victoire des Reds à Anfield.

Après plus d’un an sans jouer à cause de blessures à répétition, Mohamed Ali Camara a effectué son grand retour il y a une semaine. Le défenseur guinéen de 22 ans a enchaîné ce soir sa 3e titularisation dans l’axe central des Young Boys de Berne. Et en a profité pour planter un petit but lors de la victoire des siens (3-0) contre Lugano FC, à l’occasion de la 28e journée du championnat suisse. Son club est deuxième du championnat, à deux unités du leader, qui se qualifiera directement pour la Ligue des Champions.

Publicité

En Angleterre, les nouveaux champions ont reçu la modeste formation d’Aston Villa ce soir. Pour savourer son retour dans le onze de départ des Reds, Naby Keita s’est illustré en offrant une passe lumineuse à Sadio Mané pour l’ouverture du score. Liverpool a finalement remporté le match par un écart de 2 buts. Le capitaine guinéen rappelle une fois de son plus que son entraîneur allemand pouvait compter sur lui à tout moment.

Pour la sixième journée des Playoffs du championnat grec, l’Olympiacos de Mady Camara, déjà sacré champion, a fait nul (0-0) chez le Panathinaïkos. Comme d’habitude, le guinéen était titulaire, dans l’entre jeu de la Pirée.