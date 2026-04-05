Législatives et communales : ces grands absents qui pèsent déjà sur le scrutin

Sauf revirement de calendrier, les élections législatives et communales sont fixées au 24 mai 2026. La Direction générale des élections (Direction générale des élections) a clôturé, le 3 avril, la réception des dossiers de candidature, ouvrant désormais la phase d’examen avant la publication officielle des listes.

À moins de deux mois du vote, une certitude s’impose déjà : plusieurs formations majeures ne seront pas de la compétition.

Boycott politique assumé

Certaines formations ont fait le choix d’un boycott revendiqué. Elles estiment que les garanties de transparence, d’inclusivité du processus et de neutralité de l’organe de gestion électorale ne sont pas réunies.

Parmi elles figure le PEDN de l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, ainsi que le MoDeL dirigé par Aliou Bah, actuellement détenu à la Maison centrale de Conakry où il purge une peine de deux ans pour offense au chef de l’État.

Les partis dissous, autres grands absents

Une seconde catégorie d’absents découle directement de décisions administratives. Le Ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a prononcé la dissolution de plusieurs formations majeures, dont l’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, ainsi que l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Ces partis dominaient pourtant la scène politique nationale ces dernières années, remportant la majorité des circonscriptions lors des précédents scrutins.

Un scrutin sans ferveur ?

Quelles que soient les lectures politiques, l’absence de ces poids lourds modifie profondément la physionomie du rendez-vous électoral. Elle pourrait également peser sur la mobilisation populaire, déjà jugée en retrait lors du référendum constitutionnel et de la présidentielle.

Le scrutin du 24 mai s’annonce ainsi décisif, mais sans plusieurs acteurs historiques qui structuraient jusqu’ici l’essentiel du paysage politique guinéen.