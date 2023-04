Durant deux jours, la conférence des Présidents d’assemblées et de sections de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), s’est tenue dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Les sujets soumis aux débats ont porté sur la situation sociopolitique, les défis de la gouvernance démocratique, sécuritaire et environnementale, la sécurité alimentaire et les crises politiques et sociales entre autres.

En marge de ces travaux tenus du 3 au 4 avril, le Président de l’organe législatif de la Transition, Dr Dansa KOUROUMA a eu des entretiens fructueux avec d’autres chefs de délégations et des autorités ivoiriennes. C’est dans ce cadre, qu’il a été reçu par Alhassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire et Adama BICTOGO, Président de l’Assemblée nationale.

Au cours de cette dernière rencontre réunissant les deux parlementaires, le renforcement de la coopération parlementaire entre la Guinée et la Côte d’Ivoire était au centre des discussions. Par ailleurs, les maux de la sous-région ont été passés au peigne fin en vue de trouver des solutions durables aux défis du moment.

Cellule de communication du CNT