En marge de la cérémonie d’accueil de 300 nouveaux enseignants-chercheurs et chercheurs, organisée ce mardi 3 mars 2026 à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le Premier ministre Bah Oury a salué ce qu’il considère comme une nouvelle dynamique impulsée par les autorités guinéennes.

Prenant la parole devant les responsables universitaires et les nouvelles recrues, le chef du gouvernement a mis en avant la vision du président de la République.

« Avec le président Doumbouya, la volonté de renaître, de refonder, a vu le jour. Et j’en suis très heureux, parce que c’est pour nous qui sommes nés avec l’indépendance de ce pays, un juste retour des choses. Peut-être pour les plus jeunes, ça n’évoque pas grand-chose pour eux. Mais l’intelligence a été persécutée, l’intelligence a été pourchassée. La volonté de niveler par le bas avait prospéré pendant très longtemps, et ça nous a coûté excessivement cher. »

Le Premier ministre a estimé que le recrutement d’enseignants-chercheurs nationaux et internationaux illustre cette volonté de rupture avec les pratiques du passé. « Et la volonté de renaître est symboliquement produite par le fait que la Guinée cherche les meilleurs cerveaux africains et du monde pour venir enseigner à ses étudiants, pour qu’il y ait un partenariat d’expérience. Et ça, c’est une révolution, au sens propre du terme. »

Pour le chef du gouvernement, cette initiative s’inscrit dans une démarche de refondation du système d’enseignement supérieur, avec pour ambition de revaloriser le savoir, renforcer l’excellence académique et repositionner la Guinée dans l’espace scientifique africain et international.